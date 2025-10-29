Lo que le faltaba al Barcelona, Pedri también se lesiona: estos son los partidos que se pierde

Las malas noticias del Barcelona van más allá de la derrota en el Clásico contra el Real Madrid (2-1). El equipo azulgrana pierde a un futbolista muy importante, a su director, durante unos cuantos meses. Pedri no iba a estar seguro en el partido de la próxima jornada de Liga contra el Elche, porque terminó expulsado en el Santiago Bernabéu. Pero no será sólo ese encuentro...

“El jugador del primer equipo Pedri sufre una rotura del bíceps femoral distal de la pierna izquierda. El tiempo aproximado de recuperación lo marcará la evolución de la lesión”, dice el Barça en un comunicado oficial. No se había entrenado con el grupo, y saltaron las alarmas. Después, lo confirmó el club.

No indican el grado de la rotura, pero el mínimo de baja son dos o tres semanas, por tanto, Pedri no está contra el Elche, pero tampoco contra el Brujas en la Champions ni contra el Celta en Balaídos en Liga. También se perderá la última concentración del año de la selección española, en el que el conjunto de Luis de la Fuente buscará sellar la clasificación para el Mundial, que ya tiene a un paso, en los duelos contra Georgia a domicilio y Turquía en casa, en La Cartuja, en Sevilla. Después del parón de selecciones, podría ser cuando regrese Pedri a los terrenos de juego, en el duelo contra el Athletic Club del 22 de noviembre.

Pedri había olvidado las lesiones el curso pasado, después de una época complicado. Este curso, ha sido el futbolista más utilizado por Flick, el único que superaba los 1.000 minutos (1.099, sin contar añadidos), y uno de los cuatro que había participado en los 13 partidos oficiales, junto con Koundé, Eric García y Rashford. Con él se acordó que la mejor forma de que no se lesionara era jugar, no descansar, ya que las rotaciones clásicas no sirvieron en épocas anteriores, y caía cada dos por tres.

Balde y Fermín acaban de volver de lesión, pero siguen en la enfermería, a largo plazo, Ter Stegen y Gavi; y a corto Joan García, Lewandowski, Dani Olmo y Raphinha, mientras que Lamine Yamal sigue lidiando con la pubalgia, que es una dolencia muy compleja.