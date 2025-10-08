Rafa Mir, procesado por agresión sexual con violencia

Rafa Mir, futbolista murciano de 28 años y actualmente jugador del Elche CF en calidad de cedido por el Sevilla, ha sido procesado por un delito de agresión sexual “empleando violencia” por unos hechos que se remontan al pasado 1 de septiembre de 2024, cuando jugaba también como cedido en el Valencia.

El jugador que siempre ha defendido su inocencia ha sido procesado y tendrá que acudir a declarar el próximo 13 de octubre, según ha adelantado el diario las Provincias. Además, también ha sido procesado su amigo Pablo Jara.

A Rafa Mir le impone una fianza de 12.500 euros y a Jara una de 5000 euros.

La jueza del Juzgado de Instrucción número 8 de Llíria apunta que “existen indicios y no meras sospechas" de dos episodios de agresión sexual, con empleo de la violencia, por parte de Rafa Mir, cometidas sobre la denunciante, una joven de 21 años. "El primero en la piscina y un segundo en el cuarto de baño. En ambos casos con acceso carnal al haberle introducido los dedos sin su consentimiento, y pese a que la víctima le decía que parase, que le soltase y le apartaba", explica.

El procesamiento se produce justo un día después de que LaLiga denunciara los cánticos de "Rafa Mir, violador" contra el delantero del Elche CF en su partido de la jornada 8 de LaLiga EA Sports 2025-26 frente al Deportivo Alavés en el Estadio de Mendizorroza, en su escrito de denuncia al Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y a la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte. "En el minuto 43 de partido, un grupo de aficionados locales ubicados en el Fondo Polideportivo, detrás de la portería donde se encuentra la grada de animación local, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, ocho segundos el cántico 'Rafa Mir, violador', dirigido al jugador visitante", informó la patronal en un comunicado. Ese mismo fondo de Mendizorroza le dedicó este cántico al delantero murciano hasta en cuatro ocasiones, en los minutos 43, 57, 68 y 69, y antes, en la primera mitad, LaLiga también denunció que desde "la grada de animación local entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 8 segundos el cántico 'Rafa escoria, fuera de Vitoria'".