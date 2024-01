Real Madrid - Atlético: cuándo se pueden escuchar los audios del VAR

Está el fútbol en un estado hacia los árbitros que una de las noticias principales de la semifinal de la Supercopa entre el Real Madrid y el Atlético es que en las jugadas que el colegiado vaya a revisar al monitor se va a poder oír lo que habla con sus compañeros del VAR. No que cambie el modo del arbitraje o nuevas reglas o algo diferente, la noticia es que se van a escuchar las conversaciones de los árbitros. Tampoco se van a escuchar en directo, sino que será después, aunque sin que pasen por edición, cuando se oiga lo que conversen los colegiados.

«Después de cada partido aquí en Riad, si es que existe alguna revisión en el monitor, Movistar emitirá un programa y dentro irán estos momentos, los ‘‘highlights’’, de cada acción de VAR. Desde que el árbitro toma una decisión en el campo o no ve una acción de mano o una zancadilla, la recomendación de que venga al monitor y todo ese proceso de imágenes y de la comunicación que existe entre el árbitro del VOR y el árbitro de campo y finalmente el de campo decidirá qué es lo que va a hacer», decía ayer Medina Cantalejo, el jefe de los colegiados acerca de la medida que han decidido llevar a cabo y que en la Supercopa pasará la primera prueba.

Desde su posición como máximo mandatario de los árbitros aseguraba que no va a haber grandes revelaciones, porque nunca se dicen gran cosa cuando hablan en un momento así y porque a partir de ahora ya saben que todo lo que se diga se está grabando para que se escuche después. Es decir, que además, van a cuidar su lenguaje. «Eso que nos pedía todo el mundo hace mucho tiempo, qué es lo que hablan, qué es lo que se oculta. No se oculta nada, veréis que será bastante aburrido a veces porque es obvio lo que están hablando. Pero en aras a la transparencia y también un poco para que se descubra la profesionalidad con la que trabajan los árbitros», continuaba. Es un intento por parte del Comité Técnico de Árbitros de evitar las suspicacias que existen, y aumentan, respecto a los colegiados, aunque lo más probable es que no sirva más que para añadir nuevas dosis de polémica.

Medina Cantalejo defiende el VAR

«No se toma una decisión porque sí, por capricho, no, no. Está evaluado. Todo el mundo va a ver la velocidad con la que se toma cada decisión y que la decisión final, obviamente, es la del árbitro de campo», continuaba Medina Cantalejo.

A Carlo Ancelotti le preguntaron por eso y, como casi siempre, el entrenador del Real Madrid fue pragmático y bastante comedido respecto al asunto: «Se puede mejorar el VAR. Siempre lo digo. Tiene que ser un soporte para el árbitro, pero la decisión final la ha de tomar el árbitro. Ha sido una cosa buena que se puede mejorar y si oír la comunicación puede mejorar al árbitro, está bien. A nosotros no nos cambia nada», aseguró.

Carlo Ancelotti tiene otras quejas respecto a los árbitros y poco tienen que ver con lo que se hace en el VAR o con lo que se digan entre sí los colegiados mientras se revisa la jugada en el monitor. El entrenador italiano insiste en que los colegiados tienen que cambiar su actitud ante el resto de protagonistas del partido. Para Carlo, los colegiados no dejan que se dialogue con ellos y eso es perjudicial para todos.

El derbi lo dirigirá Alberola Rojas, que se estrena en esta competición, pero que ya pitó el Atlético-Real Madrid del pasado mes de septiembre que se llevaron los rojiblancos por 3-1. Estará acompañado por Eduardo Prieto Iglesias en el VAR, con Alfredo Rodríguez Moreno y Teodoro Sobrino Magán como asistentes.

La elección del árbitro no ha gustado en el Real Madrid. «Después de todos los errores que condicionaron el último derbi en el Metropolitano, siempre en la misma dirección», comenzaba el vídeo de la televisión del club acerca del colegiado del encuentro. «Con este árbitro, el Real Madrid solo promedia un 50 por ciento de victorias», continuaba el vídeo de la entidad blanca.