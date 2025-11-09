El Real Madrid clama contra Martínez Munuera y el VAR por dos penaltis no pitados en Vallecas

El Real Madrid no jugó un buen partido en Vallecas. Le faltó algo de fútbol, de intensidad y de precisión en los metros finales para que el resultado fuera otro. Eso es claro, pero desde el club reclaman que también lo fueron dos agarrones dentro del área de Batalla, uno en cada parte, que debieron ser señalados como penalti. El árbitro de campo, Martínez Munuera, no los vio, pero tampoco recibió ayuda desde la sala de videoarbitraje, donde Figueroa Vázquez estaba como responsable.

En ninguna de las dos acciones, el árbitro de VAR intervino para decirle a su compañero sobre el césped que podrían ser penalti y que al menos las fuese a ver.

La primera ocurrió en el minuto 22 y fue un agarrón a Bellingham justo antes de que Vinicius tuviese la ocasión más clara de los primeros 45 minutos. La jugada terminó con una parada del portero rayista después de un remate mordido del brasileño, pero esa acción sucede casi a la vez de la que el Real Madrid reclama como penalti sobre el jugador inglés, que sobre el césped no protesta.

Claro agarrón a Mbappé

En la segunda parte, casi al final, hay un agarrón a Mbappé dentro del área que termina en una caída evidente del francés que tampoco reclamó la atención del colegiado de campo ni del de VAR, que no pararon el juego para cambiar la decisión de que allí no había pasado nada.