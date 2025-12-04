El Real Madrid confirma la lesión de Trent Alexander-Arnold: este es el tiempo que estará de baja

El Real Madrid venció este miércoles por 0-3 al Athletic Club en la adelantada jornada 19 de LaLiga EA Sports 2025-26, gracias a un doblete de Kylian Mbappé y otro tanto de Eduardo Camavinga, para romper su mala dinámica doméstica a domicilio y seguir la estela del FC Barcelona en la pelea por el liderato, ante un conjunto vasco que no mostró la intensidad que demandaba San Mamés. Y el conjunto de Xabi Alonso volvió a ganar como visitante en Liga más de un mes después, desde el 19 de octubre en Getafe. Y lo hizo de manera solvente, guiado por un sobresaliente Mbappé, que brilló de nuevo con un doblete -ya son 16 goles en 15 partidos y 55 en el año natural- y una asistencia a Camavinga.

Sin embargo no todo fueron buenas noticias para el equipo blanco. Trent Alexander-Arnold sufrió su tercera lesión desde que es futbolista del Real Madrid. A los A los 54 minutos cayó al suelo, tras un golpeo en largo, debido a unas molestias físicas y tuvo que ser sustituido por Raúl Asencio.

Parte médico

El Real Madrid acaba de hacer público el parte médico de Trent Alexander-Arnold. Tras las pruebas pertinentes, se confirma que el británico sufre una lesión de seriedad. El parte del Real Madrid dice lo siguiente:

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Trent Alexander-Arnold por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda. Pendiente de evolución".

Según las primeras estmaciones, el tiempo de baja del lateral derecho será de unos dos meses. Es decir, que se pierde lo que resta de 2025 y tampoco estará disponible en los partidos que disputará el Real Madrid en enero.