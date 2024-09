Real Madrid - Espanyol: El secreto de Courtois para ser mejor portero ahora

Cuando Courtois regresó de su lesión a final de la temporada pasada, confesó a algunas personas que estaba mejor que antes. Había pasado por el famoso cruzado, la lesión que temen todos los futbolistas, y había pegado un grito terrorífico cuando se lesionó en el entrenamiento, pero una vez pasado todo: las horas de gimnasio, la mínima decepción transformada en convencimiento, la operación y el dolor, lo que quedó fue el verdadero Courtois, un portero con una confianza tremenda en sí mismo, que convierte una lesión en un paso hacia delante. «Soy más fuerte en las piernas y en el tren superior. He perdido grasa y tengo más músculo. Tengo más potencia para despejar con el pie», contaba en la presentación de su documental esta semana.

En él cuenta su recuperación y su estreno ha coincidido con uno de los mejores momentos del guardameta belga, que va salvando al Real Madrid partido tras partido. Contra la Real Sociedad, en el último choque de LaLiga, sumó su partido número 100 con portería a cero; frente al Stuttgart frenó, él solo, al equipo alemán y evitó que el mediocre comienzo de sus compañeros fuera a más. De ahí que Casillas escribiera en sus redes: «The best» o que otro ex portero del Real Madrid, Santiago Cañizares, le pusiera por las nubes: «Yo he dicho que Courtois es el mejor portero que han visto mis ojos. Y mis ojos están viendo desde 1975», aseguraba el ahora comentarista. «Evidentemente esto no es un menosprecio para los otros porteros, incluso hay otros con más títulos que Courtois como Iker. En otros países ha habido varios muy buenos. Las diferencias que marca Courtois no se las he visto marcar a nadie. Él es igual a los demás, pero más grande», razonaba su exclamación hacia el guardameta belga.

Carlo Ancelotti también le situó como el mejor portero del momento, aunque evitó las comparaciones con otros guardametas que ha entrenado. Courtois agradece las comparaciones: «Me llena de orgullo. Sólo hago mi trabajo y trato de hacerlo de la mejor manera. Si la gente piensa eso es muy bonito. Pero yo sólo quiero ayudar al equipo. Cuando era un niño de 8 años no podía ni siquiera soñar con estar en el Real Madrid. Es un orgullo y espero poder seguir ayudando al equipo», contaba antes de que se emitiese el primer capítulo de su documental.

El Real Madrid va despacio en este comienzo, porque sabe que la temporada es larga. Es verdad que el Barcelona lleva más puntos, pero también que el conjunto blanco está cerca de los cuarenta partidos sin perder en LaLiga: «Sé que no hemos estado a nuestro mejor nivel, pero es bastante normal en este momento de la temporada», aseguraba ayer Carlo Ancelotti, antes de recibir esta noche al Espanyol. «Nunca hemos llegado en los últimos años a tope en septiembre. Hemos llegado a tope en octubre o noviembre, cuando la temporada comienza a ponerse viva. De momento estamos bastante bien», continuaba sobre el estado de forma de los suyos. Y en este momento del curso cuando no está claro si el Real Madrid tiene que jugar con un medio más ni Vinicius encuentra su mejor forma, las paradas de Courtois son un seguro de vida, un modo de ir ganando tiempo hasta que todo encaje: «Sólo intento ayudar al equipo a ganar partidos. No siempre voy a ser imbatible. Hay que tirar mucho para marcarme un gol y es importante tener confianza. Estoy feliz por el nivel», continuaba Courtois, que dejó la selección belga y puede gozar de más descanso

Suma nueve paradas en los cinco encuentros de LaLiga que ha disputado y seis en el choque de la Champions contra el Stuttgart. Pero más que las estadísticas, es la sensación que el guardameta da ahora mismo: que no es un portero, que es un muro.