Real Madrid - Girona hoy: horario y dónde ver online TV, LaLiga EA Sports

El Real Madrid recibe este domingo en el estadio Santiago Bernabéu al Girona FC en el duelo correspondiente a la jornada 25 del campeonato de LaLiga EA Sports. Los madridistas buscan no perderle el pulso al FC Barcelona por el liderato, mientras que los gironins quieren dejar atrás una mala dinámica que les ha llevado a alejarse de puestos europeos.

Un Real Madrid exuberante

La goleada ante el Manchester City ha puesto la moral por las nubes en el Real Madrid. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti parece haber usado al de Pep Guardiola como impulso para el tramo más decisivo de la temporada. Clasificados a octavos de Champions, el conjunto blanco afronta los tres títulos postulándose como candidato a llevarse todos.

En liga, sin embargo, no han sido los mejores últimos resultados para los madridistas. Más allá del empate en el derbi ante el Atlético, el empate en Pamplona frente a Osasuna y la posterior reacción al arbitraje han enturbiado un poco la ilusión por la liga. No obstante, la pelea por el título sigue más abierta que nunca: empatados a puntos con el Barça, el Real Madrid buscará dar un golpe encima de la mesa ante un Girona al que goleó en su estadio 0-4.

Girona FC - Real Madrid Siu Wu Agencia EFE

Ancelotti no contará para la ocasión con Jude Bellingham, el inglés cumplirá el primero de sus dos partidos de sanción y será la única baja del equipo, además de los lesionados de larga duración Carvajal y Militao. El técnico madridista ya recuperó ante el City a Alaba y a Lucas Vázquez, que no apuntan a ser titulares salvo que el italiano lleve a cabo rotaciones en el once.

Las horas bajas del Girona

No es el mejor momento del Girona para visitar el Bernabéu: 2025 se ha saldado para el conjunto dirigido por Míchel con seis derrotas y dos victorias en lo que va de año. Eliminados de Champions y Copa, Europa queda a cuatro puntos.

El técnico de Vallecas no podrá contar con Yangel Herrera, que vio la expulsión frente al Getafe en el último encuentro disputado por los gironins. Quien sí se espera que vuelva al plantel es Abel Ruiz, autor de cuatro dianas esta temporada, que se perdió el duelo contra los azulones por lesión. También estará disponible Miguel Gutiérrez, que se enfrenta ante su el equipo que lo formó y aún tiene el 50% de sus derechos y que además, cumplirá ante el Real Madrid cien partidos defendiendo la camiseta del Girona.

Girona FC v Getafe CF - La Liga EA Sports AFP7 vía Europa Press Europa Press

Horario: ¿a qué hora se juega hoy el Real Madrid - Girona?

El partido correspondiente a la jornada 25 de LaLiga EA Sports entre Real Madrid y Girona se disputará en el estadio Santiago Bernabéu este domingo 23 de febrero a las 16:15 horas, hora peninsular española.

Dónde ver online TV el partido, Real Madrid - Girona LaLiga EA Sports

El partido será televisado a través de DAZN LaLiga en España y LaLiga TV Bar.

Además, se podrá seguir toda la cobertura del encuentro con la previa, alineaciones, narración en directo y las declaraciones posteriores más destacadas en LARAZÓN.es.

Posibles alineaciones

Real Madrid

Once probable del Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Fran García; Camavinga, Modric; Brahim, Rodrygo, Mbappé, Vinícius Júnior.

Girona FC

Once probable del Girona: Gazzaniga; Arnau, David López, Krejcí, Blind; Arthur, Iván Martín, Miguel Gutiérrez; Tsygankov, Bryan Gil, Abel Ruiz.