Real Madrid - Mallorca, hoy: horario y dónde ver online TV, LaLiga EA Sports

La tercera jornada de LaLiga EA Sports presenta uno de los grandes duelos del fin de semana en el Santiago Bernabéu. Por un lado, un Real Madrid que ha comenzado la temporada como un vendaval, contando sus partidos por victorias y exhibiendo una pegada formidable que lo sitúa, junto a Barça, Villarreal y Getafe, en lo más alto de la tabla. Por otro, un Real Club Deportivo Mallorca que, pese a un arranque de resultados discreto, ha dejado sensaciones de ser un proyecto sólido y con capacidad para competir contra cualquiera.

El feudo madridista se viste de gala para acoger un partido que servirá como una auténtica vara de medir para ambos conjuntos. Para los locales, es la oportunidad de consolidar su liderato y enviar un nuevo mensaje de autoridad al resto de competidores. Para los visitantes, es un examen de altura, una prueba de fuego para calibrar el verdadero potencial de una plantilla renovada, la oportunidad de puntuar de tres por primera vez con el objetivo de mirar hacia la mitad superior de la clasificación.

Un colíder sin fisuras que carbura a ritmo de campeón

El Real Madrid de Xabi Alonso funciona. Tras dos jornadas, el equipo ha sumado seis puntos de seis posibles, demostrando una solvencia y una capacidad ofensiva que asustan. La última prueba, su contundente victoria por 0-3 en el Carlos Tartiere ante el Real Oviedo, fue una clara muestra de su poderío. Kylian Mbappé, con un doblete que lo ha catapultado de nuevo a la cima del Pichichi, lidera un ataque letal.

El técnico tolosarra ha sabido gestionar su plantilla desde el inicio, realizando rotaciones como las que dieron entrada a Rodrygo y Carvajal por las bajas puntuales de Vinícius Jr. y Alexander-Arnold. Esta profundidad de banquillo le permite mantener un nivel de exigencia máximo sin que el equipo se resienta. Jugando en casa, y con el apoyo de su público, los blancos parten como claros favoritos para encadenar su tercera victoria consecutiva y afianzarse en la cumbre del campeonato.

El Mallorca recupera su pólvora para el gran examen

El inicio de temporada en la isla ha arrancado con una mezcla entre ilusión y el difícil primer calendario que ha tenido que está teniendo que atravesar. El club ha realizado un esfuerzo en el mercado de fichajes para dotar al equipo de más calidad y recursos, con incorporaciones como las del talentoso Pablo Torre, el delantero Mateo Joseph o el defensa Marash Kumbulla. Sin embargo, el calendario no ha dado tregua. Un debut ante el FC Barcelona y una visita del Celta han supuesto un bautismo de fuego para el proyecto bermellón.

A pesar de la dificultad, el equipo ha mostrado carácter. Ante el conjunto vigués, consiguieron rescatar un punto en la recta final del encuentro gracias a un gol salvador de Mateu Morey, una recompensa a su insistencia durante su estreno como local.

Pero la gran noticia para los mallorquinistas llega esta jornada: Vedat Muriqi está de vuelta. El delantero del territorio kosovar, máxima referencia ofensiva y alma del equipo, regresa tras cumplir su partido de sanción por la expulsión sufrida en la primera jornada. Su presencia en el área es la gran esperanza para plantar cara en el Bernabéu. También regresa Morlanes que, al igual que su compañero, vio la roja ante el FC Barcelona en el estreno liguero.

Horario y dónde ver online TV Real Madrid - Mallorca

El encuentro correspondiente a la tercera jornada de LaLiga EA Sports entre el Real Madrid y el RCD Mallorca se disputará este sábado 30 de agosto a partir de las 21:30 horas (hora peninsular española) en el estadio Santiago Bernabéu. El partido podrá seguirse en directo por televisión a través del canal Movistar Plus+, disponible en el dial 7 de la plataforma Movistar.

Además, se podrá seguir toda la cobertura del encuentro con la previa, alineaciones, narración en directo y las declaraciones posteriores más destacadas en LARAZÓN.es.

Posibles alineaciones del Real Madrid - Mallorca

Once probable del Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Güler, Valverde; Mastantuono, Vinícius y Mbappé.

Once probable del Mallorca: Leo Román; Morey, Valjent, Raíllo, Kumbulla, Mojica; Morlanes, Darder, Pablo Torre; Muriqi, Asano.