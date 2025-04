El Real Madrid se mete en la final de la Copa del Rey desde el alambre

El Real Madrid se ha empeñado en vivir sobre el filo en esta Copa del Rey. Tuvo que jugar una prórroga ante el Celta cuando en la segunda parte tenía el resultado más que encarrilado. Frente al Leganés también se puso 0-2 por delante en el marcador, pero Butarque empezó a creer y los pepineros igualaron el marcador. No acabó esa noche en una prórroga porque lo evitó el canterano Gonzalo con un cabezazo de delantero centro en el primer palo después de una gran asistencia de Brahim. El partido ya se terminaba y el Madrid evitó el tiempo extra.

Algo que no pudo hacer ante la Real Sociedad, en uno de esos partidos coperos, extraños, en los que el tercer equipo con menos goles anotados en Liga mete cuatro en el Bernabéu, con dos autogoles de Alaba por si la cosa no es suficientemente extraña. Siguió el Madrid con su empeño en estar en la cuerda floja en esta Copa y sólo cuando se vio eliminado reaccionó con dos goles casi seguidos y Vinicius en trance. Para rematar la noche, apareció Rüdiger, el hombre que se ha encargado de finalizar las dos últimas tandas de penaltis del Real Madrid, y evitó precisamente que hubiera que ir al desempate. No falló su lanzamiento en Champions el año pasado ante el Manchester City y tampoco este curso ante el Atlético en los octavos de final europeos.

Frente a la Real Sociedad él mismo se encargó de no tener que lanzar desde los once metros con un cabezazo a la salida de un córner, el segundo gol a balón parado de la noche para los blancos, otra rareza, porque les estaba costando marcar así.

Endrick, a la altura de Cristiano

Antes de que todo enloqueciera, el protagonismo fue para Endrick del que ya avisó Ancelotti que marcaría goles cuando los necesitase el equipo. Y ha anotado en todos los partidos de esta Copa del Rey excepto ante el 0-5 ante la Deportiva Minera en la tercera ronda. El brasileño jugó aquel día los noventa minutos con mucho esfuerzo, poca puntería y algo de frustración. Desde entonces, le hizo dos al Celta de Vigo en la prórroga, uno al Leganés en Butarque y dos a la Real Sociedad, uno en la ida y otro en la vuelta. Suma cinco goles en Copa (el último madridista que llegó a esa cifra en esta competición fue Cristiano) y siete en lo que va de temporada con 561 minutos jugados, un promedio adecuado al proyecto de atacante que es.

Ayer se fue ovacionado por el Bernabéu después de otra oportunidad aprovechada y de una definición ante Remiro de muchísima calidad, con una especie de cuchara por encima del portero como las que patentó Raúl González en ese mismo escenario. Y sólo tiene 18 años.