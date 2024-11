Real Madrid - Osasuna: Las tres palabras de Ancelotti para cambiar al equipo

Como el fútbol es así, un partido de noviembre, en el Santiago Bernabéu, contra Osasuna, se ha se convertido en el encuentro más importante del Real Madrid esta temporada. El choque es un no va más para evitar que la crisis se convierta en un ciclón imprevisible. Tras la derrota contra el Milan, que era el día señalado para recuperar las constantes vitales, el equipo de Ancelotti juega hoy contra Osasuna, luego se para LaLiga por los partidos de selecciones y después va a Butarque y a Anfield. El futuro es extrañamente incierto para un equipo que hace solo unos meses era campeón de LaLiga y de la Champions.

«Hemos hablado, analizado la situación. Pensamos que hemos encontrado la solución, pero debe verse en la práctica. Que se vea una versión distinta. Veo al equipo unido, motivado y consciente. Hemos detectado la solución correcta. Pero hay que esperar al partido para ver si actuamos de la manera correcta», aseguraba Carlo Ancelotti ante los medios. Lanzó un mensaje distinto, más precavido, como si, por primera vez, el futuro fuera algo que no puede controlar del todo: «Pensamos que se puede sacar el momento adelante, pero después de las palabras, hay que actuar y eso tienen que hacerlo los jugadores. Las palabras se las lleva el viento, la actuación se queda en el campo», decía. Otras veces, su mensaje ha sido más contundente, convencido. Ayer mostró una pizca de escepticismo: «Igual que muchas veces he dicho que estoy convencido de que sacaremos la mejor versión, te digo que ya veremos en el partido. Lo hemos hablado y no lo hemos conseguido. Por eso digo: vamos a ver. El problema está detectado, es muy claro. Simplemente quiero ver una reacción», dijo.

Porque muchas veces en este comienzo de curso Ancelotti ha repetido lo de que el problema es defensivo y también que había encontrado la solución. Pero el Real Madrid sigue recibiendo goles y sigue confuso en su juego: «Lo nuestro no es un problema ofensivo, ni de colocación. Es algo defensivo», volvió a repetir. Es un equipo que concede muchas ocasiones y apenas roba en el campo rival. Es como si no lograra que sus futbolistas comprendieran o llevaran a cabo su mensaje: «Hay que tener sacrificio, concentración y hacer un trabajo colectivo», aseguró el entrenador italiano sobre la receta necesaria para cambiar el rumbo. «Sacrificio para ser un equipo compacto; concentración para tomar la decisión correcta y trabajo colectivo, porque si defiendes como un equipo compacto, no importa si defiendes abajo o presionas, lo importante es trabajar todos juntos», continuó.

Una de las críticas a este Real Madrid es que no sabe si presionar o no, pero eso es algo que también le ha sucedido otros años; el problema es que en cursos pasados era un equipo que se echaba atrás sin problema, solidario para hacerlo y para solventar así los momentos más complicados. La noche en el campo del Manchester City, en la Champions pasada, es el ejemplo perfecto de lo que podía ser el Real Madrid cuando lo necesitaba. Hoy no parece capaz de eso.

Y, aunque empieza a dudar del valor de las palabras, quiso motivar los suyos: «Es un momento difícil para todos, salta a la vista. Pero no es raro vivir algo así, es algo normal en un deporte donde está contemplada también la derrota. Durante mucho tiempo nos desacostumbramos, pero ha llegado este momento, lo aceptamos y lo que no podemos es bajar los brazos», dijo ayer en su respuesta más larga. «Deben estar más altos que nunca. Porque este es un grupo fuerte, motivado y el club más difícil del mundo. Este es el mejor sitio para salir adelante de momentos difíciles. Y estoy convencido de que lo haremos», acabó el entrenador italiano.