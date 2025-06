Real Madrid - Pachuca: sin Mbappé contra la revolución

En el mundo de lo inmediato en el que vivimos caben hasta las críticas para Xabi Alonso y su Real Madrid, que apenas se están conociendo. Con sólo unos días de entrenamiento, era muy difícil que en su primer partido se notara ya de forma sustancial su mano o que hubiera un cambio drástico. Hay que darle tiempo para que los jugadores entiendan su idea, para ajustar la presión, para saber qué hacer con y sin balón. Si el partido contra el Al Hilal hubiera sido de pretemporada, entraría dentro de la lógica lo que se vio, pero como la FIFA ha encajado como ha podido el Mundial de Clubes en esta fecha, cuando el calendario ya estaba saturado, el duelo fue oficial y el empate complica la clasificación del conjunto español.

Sólo dos victorias europeas

El siguiente rival para seguir creciendo es el Pachuca, que está todavía más al límite porque perdió en la primera jornada con el Salzburgo. Ese ha sido, de momento, uno de los dos partidos en los que un equipo europeo ha vencido a uno latinoamericano en este Mundial, en el que está habiendo una pequeña revolución. La Copa Intercontinental, que se terminó fusionando con los primeros intentos de Mundial de Clubes, era el único evento en el que podía haber partidos de este tipo y si se miran los últimos resultados, hay que remontarse a 2012 para encontrar el último triunfo de un club no europeo: el Corinthians ganó al Chelsea la final. Hay que pegar otro salto importante, a 2006, para ver el anterior, con el triunfo del Inter de Porto Alegre ante el Barcelona de Rijkaard. Se podía prever, por tanto, para este Mundial un dominio del Viejo Continente, pero los resultados muestran otra realidad: el Flamengo ganó al Chelsea (3-1), el Botafogo al PSG (1-0), y empataron Monterrey e Inter (1-1), Fluminense y Dortmund (0-0), Boca y Benfica (2-2) y Palmeiras-Oporto (0-0).

Una mala fecha para el Mundial

La otra derrota, además de la de Pachuca, de equipos latinoamericanos fue, en la madrugada del sábado, la de Boca contra el Bayern Múnich (2-1). «El fútbol está más parejo hoy en día. No es menosprecio al fútbol sudamericano, sino que es por el desconocimiento. Además, en descargo de los equipos europeos muchos hicieron parón, dieron descanso y empiezan de nuevo. Sin quitar mérito de los equipos que no somos europeos», buscó una explicación equilibrada Domènec Torrent, el entrenador español de Monterrey que ha pasado gran parte de su carrera con Pep Guardiola. En México y Argentina las ligas arrancan ya en julio y en Brasil está en pleno funcionamiento, aplazando los partidos de los equipos implicados en el Mundial. El Real Madrid, por ejemplo, no ha parado todavía, aunque algunos jugadores, los que no tenían partido con su selección, estuvieron cerca de un mes sin jugar.

Otra vez sin Mbappé

Xabi Alonso apenas ha tenido sesiones con toda la plantilla. Hay dos de los fichajes, Trent y Huijsen; el tercero, Mastantuono, está jugando este Mundial con River y se incorporará después; y llegarán más. Este Madrid no es todavía ni un esbozo de lo que será y una de las piezas clave todavía no ha debutado. Mbappé, después de su proceso febril, salió del hospital, pero sigue al margen y no jugará contra el Pachuca, por tanto seguirá sin saberse cómo va a organizar el entrenador español su ataque. El Real Madrid ya se enfrentó con el equipo mexicano el pasado 18 de diciembre, en la final de la Copa Intercontinental, y ganó por 3-0. «Todos los equipos que están aquí tienen un gran nivel. En nuestro grupo, tres tienen entrenador nuevo, nosotros, el Al Hilal [Simone Inzaghi] y el Pachuca con [Jaime] Lozano. Ya veremos la idea que tiene», aseguró Xabi.