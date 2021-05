Zidane: “Mañana vemos si la nota del Real Madrid es 9,5 o 10″

Fútbol

Zidane y el Real Madrid se juegan LaLiga contra el Villarreal, aunque dependen del Atlético. “En 2017 ganamos el último partido, por eso el fútbol español es tan bonito. El balance es bueno, lo importante es darlo todo y nosotros lo hemos dado todo. Luego mañana veremos si es un 10 o un 9,5″

Otra vez el entrenador francés ha dado largas acerca de su futuro. “Tenemos que poner nuestra energía en el partido de mañana. No vamos a perder tiempo hablando de lo que va a pasar el próximo año”. Ha rechazado todas las preguntas que le han hecho sobre eso. “Lo importante no es lo que voy a hacer yo, lo importantes es el equipo, el partido de mañana”. Zidane ha asegurado que ha recibido siempre el cariño del público y que él, a cambio, lo ha dado todo porque “el Real Madrid es la mejor cosa que me ha pasado en mi vida, con casi 20 años. Claro que cuando la gente te dice algo bueno te llena”

“Yo quiero a mis jugadores”, ha dicho el entrenador, “porque ellos en el campo me han salvado siempre estaré agradecido a estos jugadores. “Lo han dado todo, desde el principio hasta el final, con lesionados, covid... No hay nada que reprocharles”, ha dicho. “A mi sí, yo lo doy todo, pero soy muy crítico conmigo. Los jugadores lo han dado todo siempre para ganar esta temporada”-

Una de las dudas del partido es Sergio Ramos, que se ha entrenado con el equipo. “Va a estar con nosotros”, ha confirmado el entrenador, aunque no ha aclarado si va a ser titular. No hay dudas, en cambio con Hazard, convocado con Bélgica, que no se ha entrenado con el resto del equipo. “Algo tiene”, ha dicho un dubitativo Zidane acerca del belga. El seleccionador belga aseguró que estaba en buena forma.

Esta temporada todo cambio desde que Zidane dio un golpe en la mesa. “Merecíamos que nos dejasen luchar hasta el final y luego hacer un balance de las cosas. Cambiamos, todos, la situación y estamos llegando hasta el último partido. Jugamos para vivir estas emociones y estamos en ello”.