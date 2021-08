Nueva ofensiva del Real Madrid por Mbappé: todos los detalles de la millonaria oferta

Fútbol

Dieciocho días para lograr un traspaso. Entre este sábado y el 31 de agosto, medianoche, el Real Madrid se prepara para mover sus peones de cara a la contratación de Kylian Mbappé. Según apuntan desde Le Parisien -medio cercano al PSG-, el club español ha comenzado grandes maniobras y quiere acercarse al PSG para iniciar la negociación. “El Real Madrid se considera ahora en una posición fuerte, ya que el delantero parisino no desea extender su contrato en París en este momento”, afirman en el diario Francés.

Leo Messi es ahora el líder incontestable del PSG. El argentino, que vendió todas las camisetas el día de su presentación, acaparará todos los focos en Francia. y Mbappé, quién ya tenía claro fichar por el Real Madrid, no está dispuesto a participar como figurante. De hecho los medios galos ya publicaron hace unos días el malestar del francés por la llegada del argentino.

Pero Le Parisien no es el único medio galo que ve ahora más fácil el fichaje de Mbappé. La esperanza del Real Madrid siempre ha sido que el PSG, ante la complicada tesitura de venderlo ahora o dejarlo salir gratis en 2022, se viera obligado a negociar en las últimas semanas de agosto. Y el inesperado fichaje de Messi acerca aún más a Kylian al Santiago Bernabéu.

Al-Khelaïfi, con el equipo que ha formado, ahora sí estaría dispuesto a vender a Mbappé viendo que no renueva y lo perderá sin recibir ni un solo euro el año que viene. No obstante, pretende que sea el futbolista quien explique públicamente que no desea acabar su contrato y que quiere liderar un nuevo proyecto en otro club.

De hecho, según ha informado L’Equipe, el Real Madrid cuenta con un dinero en efectivo para hacerse con los servicios del francés. A Mbappé le queda un año de contrato, hasta 2022, de momento el PSG no parece dispuesto a venderlo este verano. Sin embargo, gracias al capítulo de salidas del club blanco, esta oferta podría aumentar considerablemente y terminar de convencer al equipo galo. Martin Odegaard es uno de los que más papeletas tiene para salir, ya que la prensa inglesa habla de una oferta de 50 millones por parte del Arsenal. Esto provocaría que la oferta del Madrid para fichar a la estrella francesa podría subir hasta unos 150 millones, lo que lo convertiría en el fichaje más caro de la historia del club.