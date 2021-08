El mensaje público del PSG sobre Mbappé, al Real Madrid: “No le impediremos irse”

Fútbol

El brasileño Leonardo es el director deportivo del PSG y sus palabras son las primeras reacciones públicas a la oferta del Real Madrid. Ha contestado a una entrevista en RMC sport. En sus declaraciones muestra su enfado con el club de Florentino Pérez, dice que no quiere que Mbappé se vaya, pero está dispuesto a negociar y deja caer que no le venderán por menos de 180 millones, lo que pagó el PSG al Mónaco.

Ataca al Real Madrid

“No hemos tenido mucha comunicación pública al respecto, pero nuestra posición siempre ha sido mantener a Kylian, ampliar su contrao, ese ha sido siempre nuestro objetivo y sigue siendo así. Hicimos dos ofertas importantes a Kylian: una al nivel de los mejores jugadores de la plantilla hace dos meses y otra por encima de esos jugadores hace muy poco. Queremos demostrarle que es un actor importante, en el centro del proyecto, pero no por encima del proyecto. En relación a la posición del Real, parece una estrategia para conseguir un no por nuestra parte, para demostrar que lo han intentado todo y esperar un año para que quede libre. El Real lleva dos años comportándose así, es incorrecto, incluso ilegal, porque ha contactado con el jugador. Es inaceptable para nosotros, porque no es correcto. Esta es la prueba de la estrategia: una oferta llega un año antes de que termine su contrato y 7 días antes del final del mercado. Quieren una negativa para demostrar a Kylian que lo han intentado todo y empezar a negociar para el año que viene”

No a la oferta, pero...

“Hemos dicho que no verbalmente. Pero no estamos reteniendo a nadie. Si alguien quiere irse y se cumplen nuestras condiciones, ya veremos. Pero este verano hemos creado un sueño con nuestros jugadores, y no dejaremos que nadie lo destruya. Consideramos que la oferta está muy lejos de lo que representa Kylian en la actualidad. También debemos parte de este dinero al Mónaco y consideramos que la oferta no es suficiente. “No puedo confirmar las cifras, pero se trata de eso. Es menos de lo que le pagamos. Pero es sobre todo la forma de hacer las cosas del Real Madrid lo que no nos gusta.

No le impedirán irse

“Kylian Mbappé quiere irse, eso me parece claro. Si el Real Madrid hace una oferta, eso me parece claro... Yo doy una posición, que creo que está clara para todos. No podemos cambiar nuestros planes en la última semana del mercado. Si quiere marcharse, no se lo impediremos, pero será bajo nuestras condiciones. Con Kylian hablábamos mucho, siempre nos decía las mismas cosas. Kylian siempre ha prometido que no se iría gratis del club. Eso es lo que siempre nos decía.

Pero bajo sus condiciones

“Nunca hemos abierto la puerta a una salida. NUNCA. La gente dice que yo quiero vender y Nasser no, pero yo o Nasser pensamos lo mismo. Estamos en la misma onda. Defendemos al club. Nuestro objetivo es ampliarlo y mantenerlo. Pero si un jugador quiere marcharse, es bajo nuestras condiciones, no es sólo para Kylian, es para todos los jugadores”

La cifra

“No tenemos previsto volver a hablar con el Real Madrid. El plazo finaliza el 31 de agosto a medianoche. Así es el mercado, para nosotros está claro: lo mantenemos y lo ampliamos. Pero no vamos a dejarlo ir por menos de lo que pagamos por él cuando todavía le debemos dinero al Mónaco (que son 180 millones):