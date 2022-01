El futbolista francés ya se lo ha dicho al club: no renueva para ir al Real Madrid

El mercado de fichajes de verano se lleva a cabo en verano, pero es ahora cuando está en plena ebullición, con los jugadores, los agentes y los clubes preparando las operaciones y buscando el mejor futuro para todos. Mbappé o Haaland son dos de la estrella que están dándole vueltas a lo que hacer. Pero también Paul Pogba le ha dicho al Manchester United que quiere fichar por el Real Madrid en verano, según asegura en exclusiva el periódico Daily Star.

Pogba termina su contrato al final de esta temporada y quiere dejar Old Trafford, después de no ser el futbolista decisivo que se esperaba tras su regreso al club desde la Juventus en 2016. Ni el Manchester United ha encontrado en Pogba el futbolista que esperaba ni el centrocampista francés ha encontrado el Old Trafford el equipo que esperaba. Pese a tener a Cristiano Ronaldo, el United es un conjunto que está un escalón por debajo de los grandes de la Premier y también en la Copa de Europa. Libre para negociar, Pogba quiere un futuro distinto y poder pelear por los grandes títulos.

Según la información del periódico, le jugador mantuvo conversaciones sobre su futuro con altos cargos del United hace varias semanas, y dejó claro que quiere que su próximo movimiento sea al Bernabéu. El United no ha ofrecido a Pogba un nuevo contrato y está dispuesto a dejarle marchar a cambio de nada. Ha llegado el momento en el que las dos partes consideran que lo mejor es buscarse vías distintas. Pogba ha tenido momentos buenos, pero no ha sido constante ni tan espectacular como sí lo es con Francia.

Mientras, Rangnick, el entrenador actual del Mancheter, ha admitido que Pogba, que está a punto de volver a jugarr después de 10 semanas de baja por una lesión en el muslo, que necesita la participación del futbolista para intentar llegar lo más lejos posible en las competiciones que tienen aún por jugar. No le importa nada la situación de Pogba y lo que piensa hacer en el futuro. Necesita que el futbolista jugue en su once para formar el equipo más competitivo posible.

“Mi contrato con el Manchester United también expira en verano. Los dos tenemos el mismo objetivo y la misma ambición: tener todo el éxito posible en los próximos tres o cuatro meses”, aseguró el entrenador del equipo inglés, que sabe que no puede dejar de contar con una de sus estrellas.

“Para mí no es cuestión de que un jugador tenga un contrato que expire este verano, la cuestión es hasta qué punto quiere seguir formando parte de este grupo, hasta qué punto se siente emocional y físicamente a bordo”, continuó el técnico para defender que va a contar con Pogba, aunque el centrocampista esté planificando un futuro lejos del United y sí puede, cerca del Real Madrid.