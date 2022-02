El detalle que más satisfecho deja a Ancelotti de la victoria del Real Madrid

Hasta el minuto 80 del choque ante el Alavés, el único futbolista del Real Madrid que había marcado en el mes de febrero era Marco Asensio. Dos habían hecho los blancos en los últimos cinco partidos y ambos eran «marca de la casa» del futbolista balear. Este sábado volvió a enseñar el camino de la victoria a los suyos con la dinamita que tiene en la pierna izquierda. No fue una especie de día de la marmota del todo porque cambió de portería con respecto a su tanto decisivo frente al Granada. La otra vez marcó en la portería del fondo norte y ayer le limpió las telarañas a la escuadra del arco de enfrente, el del fondo sur. Fue también en la segunda parte, donde el Madrid está marcando este curso más de la mitad de sus goles. «En la primera parte la energía del rival es más alta y tratamos de desgastarlos poco a poco. Después encontramos mejor los espacios en su defensa», explicaba Carvajal, que elogió a Asensio por su golazo. «Nos tiene acostumbrados a esto, hace que parezca fácil».

Marco se había quedado solo como goleador en este momento «peculiar» del Real Madrid, como definió Ancelotti en la previa. El técnico cree que la falta de finura se debe a un enero complicado con muchos viajes y partidos. Una sensación que él aplica a todo el grupo pero que era evidente en los dos delanteros: Benzema y Vinicius. La lesión del francés y el bajón del brasileño estaban afectando al Real Madrid, que había bajado su ritmo goleador. Era la pareja explosiva y de repente se había olvidado de la pólvora en este tramo.

No estaba a tope Karim en París tras sus problemas físicos y no tuvo su mejor versión ante el Alavés. Algo impreciso, se topó con el palo cuando el segundo gol del Madrid parecía hecho y se mordió la camiseta con gesto de rabia al estrellarse con la madera. Una sensación que cambió por el alivio cuando inventó la jugada del 2-0 con un taconazo para una pared dentro del área que acabó en el gol de Vinicius. El «20» rompía con ese tanto una sequía de seis partidos seguidos sin anotar, desde que marcara ante el Barcelona en la semifinal de la Supercopa. Una racha que hubiera sido normal en otras temporadas del brasileño, pero no en esta en la que su crecimiento en el remate es evidente. Es otro futbolista, que ya está en cifras anotadoras de récord para él con muchos meses de curso por delante. Su gol de ayer era el decimosexto de la temporada en su cuenta, pero lo más importante para él era volver a acertar. «Cuando marcan los delanteros es una buena señal y han marcado los tres. En los últimos partidos sin Karim, y con Vini sin encontrar el gol, tuvimos dificultades. Este resultado nos ayuda a ser mejores y a preparar lo que viene», reconocía Ancelotti, que cree que los suyos necesitaban un partido así para olvidar lo de París.

Junto a Vinicius se liberó Benzema con su gol número 25, en el penalti que le limpiaba la memoria después del último que falló ante el Elche. Ambos se pusieron al rebufo de Asensio, que tras una mala cesión a Courtois celebró con rabia su golazo, pidiendo a la grada que no pitara.