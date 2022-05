El nuevo plan del Real Madrid en los fichajes y la salidas tras ganar la Champions

La celebración de la Copa de Europa fue también la de la despedida de Marcelo. Mucho más discretos fueron los adioses de Bale, que ya poco tiene que decir a la afición y de Isco, cuyo papel secundario en los últimos años ha dejado un poco atrás su protagonismo en las anteriores Champions del Real Madrid: «Me comprometí con otro equipo. Pero llamó a mi puerta el Real Madrid y al Real Madrid no se le puede ni se le debe decir que no, aunque siempre hay excepciones», escribía el futbolista antes del dibujo de una tortuga en su despedida del club blanco en las redes sociales. Sin Mbappé, cambia el plan de llegadas, pero también el de salidas. Hay tres claras: Marcelo, Isco y Bale, que acaban contrato y que, al menos los dos primeros, buscan equipo, pero hay otras que están por ver.

Asensio, por ejemplo, que no iba a tener sitio con la llegada del francés, debe ver si quiere seguir luchando por ser titular o si se busca un equipo donde tenga más posibilidades de jugar de manera constante. El delantero considera que sus 12 goles son una buena cifra para no haber tenido toda la regularidad que deseaba y que con ese número se puede salir al mercado a encontrar equipo. Le queda un año de contrato. Sería el momento de venderlo para poder cobrar un traspaso. En una posición parecida se encuentra Ceballos. «Sabemos que él muere por venirse al Betis. Su apego a esta ciudad, a esta afición y a este club es inmenso... Pero es un jugador del Real Madrid, no se puede decir», aseguraba en «El Desmarque» el director deportivo del Betis. Si el Madrid le traspasa ahora puede sacar dinero, pero también es un futbolista que puede jugar más minutos de lo que lo ha hecho esta temporada. El futuro de Ceballos depende de los fichajes.

Uno de los futbolistas de los que más se está hablando es Aurelién Tchouaméni, centrocampista del Mónaco y nuevo centro de las peleas entre Real Madrid, PSG y Liverpool. Según el periodista Fabrizio Romano: «El Real Madrid mantuvo nuevos contactos con club y jugador durante el fin de semana, antes y después de la final de la Champions», y esta semana es la decisiva para llevar a cabo el fichaje del centrocampista de 22 años. Sería el sustituto ideal de Casemiro, aunque está más que claro que el brasileño va a pelear hasta el final su titularidad. Con la llegada de Tchouaméni, el Madrid tendría su centro del campo titular, más el nuevo fichaje, más Valverde y Camavinga. De ahí que Ceballos se lo tenga que pensar.

El centrocampista aún está por cerrarse. Lo que es seguro es la llegada de Rudiger, el central del Chelsea, que llega libre porque acaba contrato y que va a suponer un refuerzo muy importante a una de las líneas que más ha destacado en esta temporada triunfal. Con 29 años, ya está todo hecho, sólo falta hacerlo oficial. «El Real Madrid anunciará a Toni Rüdiger como primer fichaje para la próxima temporada. Examen médico ya realizado en Londres hace semanas y contrato firmado. El contrato de Rüdiger con el Real Madrid tendrá vigencia hasta junio de 2026. Sin opción a más temporadas», continuaba Romano, el periodista más informado del mercado de fichajes. Rudiger llega para ser central titular y, probablemente para que Alaba juegue muchos partidos de lateral izquierdo. Aunque Mendy ha dado mucha seguridad a la defensa blanca, el austriaco ofrece profundidad y llegada hasta la línea de fondo. Es ofensivo y con talento. Junto a Vinicius, esa banda aumenta mucho más su peligro.

Falta por ver si el Madrid se refuerza en la delantera, donde Benzema y Vinicius son inamovibles y donde Rodrygo necesita más minutos para demostrar que es bastante más que un futbolista de jugadas brillantes y goles decisivos. Mientras se peina el mercado y se busca sitio a Mariano y Jovic, que apenas han contado esta temporada para Ancelotti, el club blanco sigue con su política de mostrar que confía en los jugadores que han conquistado la Copa de Europa. Lleguen o no refuerzos, uno de los «fichajes» es Hazard, que en la fiesta mostró su ánimo de, ya sin placa, ser el futbolista que fichó hace años el Madrid.

Uno de los que acaba contrato junto a Marcelo, Bale e Isco es Modric, pero a diferencia de los tres, va a renovar. Lo hizo la temporada pasada por un año y va a repetir la operación en cuanto se hable con el club.

También en esta política de renovaciones van a entrar Militao, según Fabrizio Romano, aunque termina su relación con el Real Madrid en 2025 y sobre todo Vinicius. Aunque su contrato tiene extensión hasta 2024, el club quiere mostrarle la confianza que tiene en él y subirle un salario que no está acorde con las prestaciones que ha dado el brasileño.