El emocionado adiós de Carlo Ancelotti a Vialli

El Real Madrid juega mañana sábado contra el Villarreal de Quique Setién un complicado encuentro de LaLiga. Va ser un competido torneo contra el Barcelona y cada fallo de uno de los candidatos penaliza. Setién sustituye a Emery: “El Villarreal ha cambiado un poco con Setién. Juega un fútbol con una identidad muy clara, juega muy bien al fútbol. Creo que va a ser un partido entretenido, porque nosotros queremos jugar también un buen partido. Para ganar tenemos que sacar lo mejor”, ha asegurado el entrenador del Real Madrid.

Al conjunto blanco le espera un calendario súper apretado en estos meses de comienzo del año: “Estamos acostumbrados a jugar cada tres días, nos va bien. La plantilla ha vuelto bien tras el Mundial, con algún pequeño problema, pero la condición es buena. Mañana tenemos un partido complicad pero llegamos bien y tenemos confianza en hacer un buen partido”, ha continuado el italiano, que va a hacer rotaciones: “Mañana va a jugar un equipo fresco, la mayoría de los que no jugaron contra el Cacereño. Es un equipo que se acerca al equipo del año pasado. Después, cada partido voy a elegir quién está mejor. La Supercopa es un título muy importante para nosotros e intentaré sacar el mejor equipo”, ha dicho.

Antes de nada, Carlo Ancelotti ha tenido un recuerdo para Vialli, que ha fallecido hoy: “Es un día triste para mí. Se ha despedido un amigo, un compañero, un gran jugador. Que descanse en paz”, ha dicho.

Ciao amico mio. RIP Gianluca Vialli pic.twitter.com/TmUherAf31 — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) January 6, 2023

El entrenador también ha hablado de cómo afecta el Mundial: “Los que jugaron la final no necesitan demasiado trabajo. Distinto discurso con los que pararon 20 días. Ahí trabajamos un poco más con ellos. La realidad es que el jugador ahora es mucho más profesional, entonces, descansa y para, pero siempre se entrena. No para 100%, siempre hace algo y cuando vuelve siempre regresa en buena condición. El jugador de ahora es muy profesional”, ha continuado.

Y sobre posibles fichajes, ha sido tan prudente como lo es siempre: “Hay muchos jóvenes, como Enzo, que están saliendo en muchos medios, algunos españoles. Bellingham es uno de ellos, pero me quedo con mis medio, que los tenemos muy buenos, sobre todos los jóvenes, como Valverde, Camavinga o Tchouaméni. Tenemos un montón de jóvenes”.

Uno de ellos es Rodrygo: “Rodrygo es un jugador titular, cada partido que juega es importante. No hay titulares, pocos, pocos. En el vestuario he rotado muy poco a Vinicius. Rodrygo jugó cuando se lesionó Benzema. Lo importante es que Rodrygo puede jugar en cualquier posición delante y marca la diferencia. No es un especialista de una posición, sino del fútbol de ataque”.