La confesión del árbitro del derbi a Simeone: “Me la como con patatas”

El Atlético de Madrid perdió contra el Real Madrid el partido de los cuartos de final de la Copa del Rey y como se ha quedado sin casi nada por lo que pelear esta temporada, el club ha decidido buscar un culpable lejos de la institución. El más cercano es el colegiado Soto Grado, el árbitro del derbi. De ahí el comunicado con declaraciones de Miguel Ángel Gil Marín y de ahí las palabras de Simeone ante la prensa. “Ante todo, tenemos que empezar por una situación; desde que estoy, nunca he leído unas declaraciones como las que ha hecho Miguel Ángel. Desde que estoy, nunca hemos buscado excusas, siempre hemos buscado ayudar, y más con el crecimiento del VAR, que hacen que el juego sea mucho más justo. Evidentemente, ante una situación extremadamente clara, expresó lo que muchos se callan; él lo dijo con total naturalidad, que es lo más sano”, aseguró el argentino en conferencia de Prensa antes del encuentro de LaLiga contra Osasuna.

Lo que le dijo Soto Grado a Simeone

El técnico argentino aseguró que las cosas “no va a cambiar” y que deben “aceptar” que suceden así. “No es cambiar, porque no va a cambiar. El subconsciente juega, y cuando el subconsciente juega se hace muy difícil todo. Hay que aceptar lo que tenemos y competir de la mejor manera que podamos para seguir mejorando”, expresó.

“Hay cosas que son muy claras, y parece que se están buscando excusas, y nunca las hemos utilizado, y menos todavía haciendo un partido como el que hicimos. Las circunstancias sucedieron, no se entendieron de la misma manera una jugada camino al fuera de banda y otra camino a la portería. Ya pasó, no le importa a nadie; nosotros estamos fuera y ellos están dentro. Está bueno que la voz del club haya transmitido lo que todos vimos y vemos”, prosiguió.

Los rojiblancos se quejan de que una falta de Ceballos, cerca del área del Real Madrid, en la que no ve al rival, tiene que ser amarilla, aunque es bastante más probable que no lo sea, como piensa el árbitro. Soto Grado, sin embargo, sí que habló con Simeone, sobre el césped del Bernabéu, de otra falta que no vio, una acción de Militao con Morata. “Me la como con patatas”, le dice el colegiado al entrenador argentino.

"Me la como con patatas".



Las explicaciones de Soto Grado a Simeone. #DeportePlus pic.twitter.com/Wrg14ZqOnV — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) January 27, 2023

Carlo Ancelotti, por su parte, ha sido educado y no ha querido responder al comunicado del Atlético. “Fue un partido competido e igualado. Merecimos ganar y el resto son asuntos de los que no voy a hablar porque el único sistema que conozco es el que voy a meter mañana. De este tema prefiero no hablar. Lo único que puedo decir es que por mi carácter respeto todas las opiniones y ya está”, ha asegurado el entrenador del Real Madrid.

El club blanco no ha salido a contestar el comunicado rojiblanco porque sería entrar en una guerra que no tiene sentido. El Atlético necesita justificar que su temporada se ha torcido definitivamente y más ahora que vuelven las competiciones internacionales y no está en ninguna de ellas.