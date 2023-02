¿Quién ha dicho la frase contra Raíllo que se ha escuchado en el entrenamiento del Real Madrid?

El Mallorca-Real Madrid de LaLiga no es un partido más porque se ha calentado bastante con las últimas declaraciones de Raíllo el central del Mallorca, que no deja de hablar de Vinicius. Eso hace que haya crecido la tensión, pese a que desde el Real Madrid, públicamente, se ha mantenido la calma. El equipo blanco está centrado en ganar y meter presión al Barcelona, por eso no quiere que otras cosas distraigan al equipo. “Las sensaciones son buenas y el equipo está mejor. Tuvimos lesiones que no son previsibles, pero el equipo está mucho mejor. Podemos gestionar mejor las lesiones porque hay jugadores que pueden reemplazar a los lesionados y lo hacen bien”. ha asegurado Carlo Ancelotti.

Cuando al entrenador blanco le han preguntado por Raíllo y sus declaraciones ha sido ejemplar, una vez más: “Es un gran futbolista. A mis nietos les gusta mucho y a los jóvenes también porque es espectacular con el balón y tiene calidad. Tengo cuatro nietos y tienen la camiseta de Vinicius y no quieren otra”.

Tampoco Javier Aguirre ha querido alterar más el asunto: “Raíllo está bien, no hemos tocado el tema. Lleva mucho tiempo en esto y sabe cuándo decir las cosas y cómo decirlas. Sería incapaz de decirle a un jugador qué decir. Les he comentado cuando hay alguna decisión arbitral que nos perjudica que no usen las redes sociales, siempre como sugerencia. Es muy fácil descargar ahí tu ira”, decía el entrenador.

¿Quién dijo la frase contra Raíllo en el Real Madrid?

Sin embargo el asunto está ahí, es el elefante en la habitación y aunque no se diga, se sabe. Públicamente no dicen nada, pero en el entrenamiento del Real Madrid se ha oído a alguien que decía: “Le voy a decir dos cosas al Raíllo este”, aunque es complicado identificar al autor. Muchos seguidores madridistas se están quejando de que los compañero de Vini no salten a defenderle cuando los rivales le acosan.

Vinicius va a jugar porque es más necesario que nunca. El cuadro madridista luchará por su segunda victoria consecutiva en un partido en el que no podrá contar con una de sus principales referencias ofensivas: Karim Benzema. El francés, con una sobrecarga muscular, dejará un hueco en ataque que se encargará de cubrir Fede Valverde o el balear Marco Asensio, que regresa a ‘casa’ completando el tridente blanco con los brasileños Vinícius y Rodrygo.

Además del vigente Balón de Oro, tampoco estarán disponibles Éder Militao y Eden Hazard, que se unen a un parte de bajas en el que también figuran los lesionados Lucas Vázquez y Ferland Mendy. A cambio, estará de vuelta David Alaba.

Enfrente, el Mallorca inicia ilusionado una segunda vuelta que medirá su ambición; a seis puntos tanto de los puestos europeos como de la zona de descenso, los bermellones (25) deberán demostrar ahora de qué son capaces, para lo que deberán dejar atrás la derrota sufrida la pasada jornada en Cádiz (2-0).

“Es importante hacerles entender que no podemos rezagarnos más, sea el rival que sea. El equipo tiene que dar la cara”, advirtió el entrenador Javier Aguirre. “Al Real Madrid es difícil meterle mano, porque cuando piensas que lo tienes dominado tiene ese talento individual y colectivo. El plan de juego será estar atentos a las vigilancias sobre todo, porque el Madrid, cuando es atacado, deja a gente por ahí descolgada, y las transiciones son mortales. No puedes desconcentrarte ni un segundo contra el Real Madrid, porque tiene mucha calidad”, continuó.