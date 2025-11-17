Las redes no perdonan a Tebas tras su ataque al Real Madrid por el partido de la NFL

Tras meses de enfrentamientos que Javier Tebas no supo gestionar -por sorpresa y en el descanso de los partidos de Champions- LaLiga emitía el pasado 20 de octubre un comunicado oficial para anunciar la cancelación del partido entre Villarreal y FC Barcelona, que estaba previsto disputarse en Miami en diciembre. El organismo presidido por Javier Tebas expresó su “profundo lamento” por la decisión, que pone fin a uno de los proyectos más controvertidos del fútbol español. Ha sido la empresa promotora la que ha tomado la decisión por "la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas".

El encuentro había generado una enorme polémica desde su anuncio. Diversos clubes de LaLiga mostraron su oposición frontal a que se jugara un partido oficial fuera de España, argumentando que atentaba contra la igualdad competitiva y la esencia del torneo. Además, en las última jornada, los futbolistas habían protagonizado parones simbólicos antes del inicio de los partidos como forma de protesta por la falta de consenso y por la gestión de la propuesta.

Tras el fracaso, el presidente de LaLiga aha querido comparar dicho encuentro con el histórico partido entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders disputado ayer en el Santiago Bernabéu para volver a atacar al Real Madrid.

Nada más finalizar el partido de NFL en el Bernabéu, Tebas escribió un largo mensaje en sus redes sociales criticando que este encuentro de fútbol americano se considerase como un hito del deporte español, comparándolo con lo del partido de Miami de LaLiga que no salió adelante.

"Llevamos semanas escuchando que hoy es "un día histórico para el deporte español" porque la NFL juega en Madrid. Portadas, especiales, alfombra roja… magnífica promoción para la NFL en España, con un estadio español como escaparate", comienza afirmando el dirigente de la patronal del fútbol español.

La cruzada y los "portacoces"

Por ello señala al Real Madrid, para él, el que más criticó la idea de que Villarreal y Barça se jugase en Miami: "Y lo más llamativo: el estadio es del mismo club que lideró la cruzada de la "integritis" contra el partido oficial de LaLiga en Miami… y que ahora lo cede encantado previo pago, por supuesto. Entonces pusieron a jugadores y portaCoces a repetir el mismo relato, con idénticas expresiones de adulteración de la competición, mandaron cartas a todas las instituciones posibles, solo les faltó quejarse al Papa, mientras el comisario europeo de Deporte agitaba la bandera de la "tradición" y la AFE se llenaba la boca con "información" y "transparencia", cuando estaban perfectamente informados de cómo se iba a organizar el partido y de que se respetaba la normativa". Tebas siguió defendiendo el proyecto que finalmente no salió: "El partido de Miami tenía el lleno garantizado, una agenda de eventos igual o mayor que la de estos días y servía para internacionalizar nuestra competición. Estábamos hablando de 1 partido de los 380 que juega LaLiga a lo largo de la temporada".

"Está claro que entonces ganó la intoxicación y la falta de visión de futuro. El problema no era la integridad, ni la tradición ni la información: el problema era quién lo impulsaba. Lo impulsaba LaLiga, una institución que todos quieren controlar: unos para que no crezca y así tener el camino más fácil para sus mega competiciones, otros para "rascar" más dinero, y otros para alimentar sus campañas políticas. Seguiremos intentándolo", concluye.

Diferencias de peso

Su mensaje, que cuenta con casi 5.000 comentarios, no ha pasado desapercibido para los usuarios que han aleccionado a Tebas sobre las diferencias de peso entre ambos encuentros. Muchos aficionados recuerdan a Tebas que la NFL organiza partidos fuera con el acuerdo de todos los equipos, repartiendo el dinero y ampliando de 16 a 17 jornadas para no desvirtuar el calendario. En cambio, el partido Villarreal-Barcelona fue una decisión de Javier Tebas sin contar con la aprobación de los 18 clubes restantes ni el sindicato de jugadores, tampoco estaban a favor ni la RFEF, ni la UEFA, ni el Gobierno.

"La diferencia es que en la NFL todos votan y aquí no se consultó al resto de equipos, pero eso se te olvida", "Deberías decir también que la NFL es un a liga cerrada que pertenece íntegramente a sus 32 equipos y ellos gestionan y reparten sus beneficios" o "Tomaste una decisión sin consenso que no beneficia a todos" son algunos de los comentarios que inundan "X".