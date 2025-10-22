El fiasco del Plan Miami: las claves que despertaron a Tebas del sueño americano

Tras meses de enfrentamientos que Javier Tebas no supo gestionar -por sorpresa y en el descanso de los partidos de Champions- LaLiga emitía anoche un comunicado oficial para anunciar la cancelación del partido entre Villarreal y FC Barcelona, que estaba previsto disputarse en Miami en diciembre. El organismo presidido por Javier Tebas expresó su “profundo lamento” por la decisión, que pone fin a uno de los proyectos más controvertidos del fútbol español. Ha sido la empresa promotora la que ha tomado la decisión por "la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas".

El encuentro había generado una enorme polémica desde su anuncio. Diversos clubes de LaLiga mostraron su oposición frontal a que se jugara un partido oficial fuera de España, argumentando que atentaba contra la igualdad competitiva y la esencia del torneo. Además, en las última jornada, los futbolistas habían protagonizado parones simbólicos antes del inicio de los partidos como forma de protesta por la falta de consenso y por la gestión de la propuesta.

¿Un anuncio precipitado?

LaLiga comunicó el pasado 8 de octubre de manera oficial que el Villarreal-FC Barcelona de la jornada 17 de LaLiga EA Sports se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami (Estados Unidos), en vez de en el Estadio de La Cerámica, el próximo 20 de diciembre.

La patronal emitió un comunicado oficial, al mismo tiempo que su presidente, Javier Tebas, lo confirmaba desde Miami en un acto. "Yo creo que salvo algún pequeño tema formal, ya está prácticamente terminado y poder decir que el sábado 20 de diciembre se jugará en Miami un partido oficial de Liga: Villarreal-FC Barcelona. Un partido que habrá puntos en juego, que en vez de jugarse en La Cerámica se jugará en el Hard Rock Stadium de aquí de Miami", dijo.

El presidente de LaLiga, aseguraba que el traslado a Miami del partido Villarreal-Barcelona el próximo diciembre es para hacer crecer el valor de la competición y extenderla a otro continente y cuestionó que la UEFA tenga que tomar la decisión, cuando "la Champions" es el máximo competidor de LaLiga en derechos audiovisuales.

Una guerra con muchos frentes

A partir de aquí, y aunque la batalla había comenzado mucho antes, la guerra fue total. El Real Madrid no tardó en reaccionar con un contundente comunicado en el que advertía que el equipo blanco recurriría a la FIFA, la UEFA y al CSD para evitar un partido en Estados Unidos que "vulnera y adultera la competición".

Tampoco faltaron las criticas desde el Gobierno. La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes de España, Pilar Alegría, se mostró "partidaria de que las competiciones nacionales se jueguen en España", tras ser preguntada sobre el partido de LaLiga EA Sports entre el Villarreal CF y el FC Barcelona.

"Como Gobierno de España lo que estoy haciendo es precisamente atraer competiciones internacionales a mi país. Porque sabemos hacerlo, porque tenemos buenos deportistas, grandes y magníficas aficiones y por tanto lo que estoy intentando es eso, atraer competiciones internacionales a España. Pues imagínese, sobre competiciones nacionales dónde me gusta que se jueguen, lógicamente en mi país", apuntó Alegría durante una entrevista en 'El Larguero' de la Cadena SER.

La UEFA, a pesar de dar luz verde al partido, tampoco veía con buenos ojos la iniciativa de Tebas. Aleksander Čeferin, presidente de UEFA, declaró que “los partidos de liga deben jugarse en suelo nacional; cualquier otra cosa perjudica a los aficionados locales y distorsiona las competiciones” y añadió que la aprobación de estos dos partidos fue excepcional. Tampoco lo tenían claro en la Federación de Estados Unidos ni en la FIFA que, incluso, había comenzado a trabajar en una normativa para prohibir este tipo de encuentros. Mucho más dura fue la CONCACAF que, al no haber si do informada previamente, se planteaba plantarse ante la "arrogancia" de Tebas.

El poder de los futbolista y una clamorosa censura

Si embargo, la puntilla al plan de Tebas llegaba en la jornada del pasado fin de semana. Javier Tebas menospreció el poder de unos futbolistas que han sido claves para dar al traste con el plan estrella del jefe de la patronal.

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) anunciaba el pasado viernes "una acción de protesta" con el "apoyo de los capitanes de Primera" durante la jornada nueve de LaLiga EA Sports, contra la posibilidad de disputar un partido de la competición en Estados Unidos, mientras que la Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español (FASFE) reclamaban a las aficiones que apoyasen ese rechazo al proyecto.

Todos los partidos, empezando por el Real Oviedo Espanyol registraron 15 segundos iniciales de plantón por parte de los jugadores, que no disputaron el balón durante ese periodo. Pues bien, en el Carlos Tartiere, en la retransmisión de la Liga por televisión, no se pudo ver ese momento, porque cuando comenzó el encuentro, se pinchó un plano aéreo de fuera del estadio, que se mantuvo hasta los 20 segundos de juego, cuando ya los futbolistas acabaron su protesta y se pusieron a jugar.

Tampoco en los comentarios se aludió a este hecho, y se hablaba de otra cosa mientras se veía el plano de los alrededores del Carlos Tartiere.

El resto de la jornada, la censura fue aún más vergonzosa. En el resto de partidos, LaLiga si mostró aunque lejana la imagen del parón pero trató de camuflarlo con el pacto de paz en Israel. Así la censura volvía a producirse pero esta vez disfrazando los plantes con un rotulo en el que se puede leer ‘compromiso por la paz’. Así, el que no estuviese enterado y viera la televisión podía suponer que se trataba de una iniciativa para pedir la paz en Gaza, cuando no era así.

Una censura que ha enfadado y mucho a los capitanes y jugadores de todos los equipos. Pero Tebas no solo no reculó sino que aviso que tomaría medidas legales por daños y perjuicios.

La artillería pesada del Real Madrid

Y en este ambiente calentito, el Real Madrid sacaba ayer toda su artillería para acabar de dinamitar el plan.

Primero, llegaba la rajada de Dani Carvajal, uno de los pesos pesados del vestuario blanco. "Me parece una adulteración clarísima de la competición, no permite que los equipos de la Liga compitamos en las mismas condiciones, creo que es fundamental ser justos con los propios jugadores, los los clubes o la misma Liga, hay que abogar por lo justo y creo que esto no lo hace", sentenció el jugador del Real Madrid.

A él, y con más contundencia aún, le seguiría el guardameta Thibaur Courtois que tachaba de extrema gravedad la censura a las protestas de los jugadores contra un partido que ve como un clara adulteración.

"Totalmente. Es fácil hablar de la NFL, que está votado por todos los dueños, la NBA, que tiene 82 partidos... Aquí es lo contrario, lo hace una Liga porque les sale a ellos. No cumple con el convenio de los jugadores. Y no es lo mismo porque no es jugar fuera de casa, el Villarreal fuera es un partido difícil y todo el mundo tendría que hacerlo en su casa y fuera”, afirmaba en la rueda de prensa previa al encuentro frente a la Juventus.

Preguntados por la censura del parón, se mostró tajante. "¿Os sorprende?... Hace contestaciones públicas, en redes… No he visto nunca a un presidente de una Liga hablar así .Ocultarlo y además cambiar el motivo por el que estamos protestando es censurar y manipular, y es grave», sentenció.

Y por si esto fuera poco aún faltaba un último contraataque del Real Madrid que anunciaba una segunda denuncia al CSD contra el partido de Miami. Tras recibir la notificación del Real Madrid, el CSD ha requerido a la Federación Española de Fútbol información detallada acerca de los argumentos que respaldan la decisión de LaLiga de llevar el partido fuera de España.

Una bola demasiado grande que los poderes del fútbol no estaban dispuestos a tragar, despertó finalmente a Tebas de su sueño americano.