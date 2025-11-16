Este es el dineral que puede ganar el Real Madrid con el partido de la NFL

El Estadio Santiago Bernabéu será testigo este domingo (15.30 horas) del primer partido de la historia en España de la temporada regular de la NFL, la prestigiosa liga estadounidense de fútbol americano, con un duelo entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders, dos equipos que llegan con el mismo balance, pero en diferente momento anímico y deportivo. Madrid ya está lista para acoger por primera vez un partido internacional de la NFL, el séptimo y último de esta temporada 2025 de la competición. Los Dolphins, de la Conferencia Americana, fueron los elegidos para ejercer de locales en el feudo madridista, que se abarrotará para presenciar este momento inédito en España, el mítico Santiago Bernabéu del Real Madrid dejará de lado el fútbol para albergar la NFL, la liga de fútbol americano más importante del mundo.

Una cita histórica que supone un pelotazo económico para la capital de España y para el propio club.

El impacto para la ciudad capital de España está estimado - según Forbes - en más de 80 millones de euros debido a la venta de entradas, turismo y otros aspectos económicos relacionados con el evento.

En cuanto al club, un dato que sirve de referencia para el madridismo para saber lo que ingresará la entidad es el Tottenham Hotspur.

Cuando se inauguró el Tottenham Hotspur Stadium, Daniel Levy llegó a un acuerdo con la NFL para albergar en sus instalaciones durante los próximos diez años todos los partidos de la disciplina para hacerse directamente con todos los ingresos. Con este acuerdo se estima que el club ha ingresado cerca de 85 millones de euros cada año, según Forbes

¿Cuánto podría ingresar por este partido?

A pesar de que España solo ha firmado por un encuentro, el éxito del partido podría alargar la estancia de la NFL en territorio español. De hecho ya se habla de nuevas citas en el Estadio Metropolitano y el Camp Nou. Y es que, sin duda, es un negocio redondo como demuestran las cifras del Tottenham por un solo partido. Un montante que no será menor en Madrid.

El equipo británico ha acogido partidos de la NFL en su estadio y por el uso del recinto, la NFL pagó cerca de 2,3 millones de euros, así que es de suponer que por el Bernabéu pagarán incluso más dinero (por lo que supone la marca Real Madrid) o, como poco, lo mismo que a los de Londres. Además, el Tottenham se quedó con los ingresos (unos 4 millones de euros) de catering, bebida, merchandising y demás partidas relacionadas con el encuentro, por lo que es de suponer que lo mismo sucederá con el enfrentamiento entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders.

Es decir, al margen del millonario impacto en la ciudad, se estima que el Real Madrid no ingrese menos de 7 millones por la celebración de este encuentro.