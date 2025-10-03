El registro histórico del Celta que ha igualado Borja Iglesias ocho décadas después

El delantero Borja Iglesias, con su tanto ante el PAOK (3-1), encadena seis partidos haciendo gol con la camiseta del Celta, algo que no sucedía desde hacía 78 años, cuando lo logró Pahiño, según reveló la cuenta Afouteza e Corazón en X.

Aquella temporada, el atacante vigués, uno de los mitos en la historia del club celeste, terminó la Liga como máximo goleador con 21 tantos y fichó por el Real Madrid. El 'Panda', por su parte, ya lleva más de la mitad de los goles que sumó en toda la pasada campaña.

En la actual temporada, Borja Iglesias se estrenó como goleador el pasado 31 de agosto en el partido contra el Villarreal en Balaídos. A partir de ahí, `El Panda' ha celebrado un tanto en cada partido. Girona, Rayo Vallecano, Stuttgart, Elche y PAOK han sido sus víctimas. El siguiente rival del conjunto dirigido por Claudio Giráldez será el Atlético de Madrid.

Sin embargo, el delantero no ha sido incluido en la lista de la Selección española para los próximos partidos de clasificación para el Mundial 2026, algo que él mismo ya daba por hecho: "No creo que vaya. Pero apoyaré desde aquí, no hay ningún problema. Estoy viviendo un gran momento en mi carrera".