Un rollo con un futbolista del Madrid y orgía con jugadores en un cuarto oscuro: la confesión de una ex de "La Isla de las tentaciones"

Las fiestas secretas con chicas no son algo nuevo en el mundo del fútbol constantemente salpicado por escándalos sexuales e infidelidades. Si hace unos días, corrieron ríos de tinta sobre al relación de Iker Casillas con la famosa modelo de "onlyfans" y ex actriz de cine para adultos, Claudia Bavel ahora ha sido una ex concursante de "La Isla de las tentaciones" la que hablado sin tapujos de su aventura con un ex jugador del Real Madrid.

Esta semana en "Juntos y Revueltos", Patri Pérez ha soltado un bombazo. Sin pelos en la lengua, la influencer ha relatado con detalle su "affaire" con Mariano Díaz y relata su turbulenta experiencia en una fiesta con futbolistas.

La concursante de famoso formato de parejas, ha relatado que su aventura tuvo lugar en Barcelona cuando salió de fiesta con una amiga a una de las zonas vip de la Ciudad Condal: "En verdad nos daba muchísima pereza, pero fuimos a una fiesta en una de las zonas más lujosas de Barcelona. Era una villa. Tenía cuatro plantas. Tenía un sótano que era donde se hacía la fiesta y el ambiente era rollo '50 sombras de Grey", comienza relatando.

"Yo había estado toda la noche, me había estado riendo, bailando con él. Entonces, me dijo que se llamaba Mariano Díaz y, de repente, luego me di cuenta de que es jugador del Real Madrid. Este es el chico con el que yo me lie". Patricia Pérez asegura que desconocía por completo la identidad del delantero dominicano. "Yo no tenía ni idea de quién era. Me enteré después porque lo busqué. Me quedé blanca, loca", asegura.

La televisiva ha quedado dejar claro que no hubo sexo y que solo se dio unos besos pero ha relatado lo que más le impactó de la fiesta. "Lo más fuerte no fue eso, me da hasta un poco de vergüenza contarlo, las chicas se iban con varios futbolistas a un cuarto, rollo orgía, rollo oscuro. Pero yo no me sentí obligada a hacer nada. No tuve relaciones sexuales con él".

Las fiestas sexuales de los futbolistas

No es la primera vez que salen a la luz las fiestas "sexuales" de los futbolistas. El pasado mes de noviembre, el programa 'Ni que fuéramos' desvelaba nuevos datos de las fiestas privadas de los futbolistas profesionales. Unos encuentros 'clandestinos' a los que acuden 'chicas de imagen' y en los que suele haber deportistas casados o con pareja por lo que la privacidad es muy importante.

Javi de Hoyos ha sido el encargado de relatar con detalle el "modus operandi" en el programa de Canal Quickie y TEN. El colaborador consiguió hablar con uno de los relaciones publicas encargados de reclutar chicas para este tipo de eventos. Una entrevista que se produjo tras publicarse en las redes sociales una nueva convocatoria de este tipo de saraos.

«Este sábado, un futbolista de Primera División está organizando una fiesta privada. Es una fiesta en la cual están haciendo un casting de chicas a las que se les pagarán 70 euros. Al entrar les quitan los teléfonos, los guardan en un sobre y al salir se los devuelven. Se hacen fiestas casi semanalmente con futbolistas de todos los equipos de España», explicó.

"Lo que hacen es contactar con nosotros y alquilan salas privadas (...). Contratan a 'chicas de imagen' de discoteca y se les paga lo mismo que se les podría pagar por trabajar en una discoteca (...). Son chicas que se dedican a salir de fiesta de noche a cambio de una remuneración", contó también este relaciones públicas, que dejó claro que estos acuerdos no implican ningún tipo de intercambio de tipo sexual. "Las discotecas también pagan por estos servicios. Es por llenar el ambiente", añadió.

Pero además, en estas convocatorias, se publican incluso as plazas disponibles. Las jóvenes contactan con los organizadores y se hace una selección. "Tiene que ser una chica guapa y con seguidores. Quieren chicas top, y quieren variedad. Que no siempre sean las mismas", aseguró este empleado en una conversación telefónica con el programa.

El informante sitúa a Barcelona como la ubicación más habitual para este tipo de fiestas a las que acuden, como decíamos, jugadores de todos los equipos. "Neymar viene cada dos por tres", confesó este relaciones públicas. "He llegado a ver para un futbolista 70 chicas, porque siempre va con sus amigos", sentenció.