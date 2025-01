Rufián no puede contenerse y contesta a Figo por su tuit sobre Sánchez y Franco

El ex jugador del Real Madrid Luis Figo no esconde sus ideas políticas en Twitter y desde hace unos años se han convertido en el azote en redes sociales de Pedro Sánchez, Podemos y en especial de Gabriel Rufián. El portavoz de ERC y el ex futbolista se han convertido en grandes enemigos íntimos en redes sociales y sus piques ya son épicos. Y tras el último mensaje del futbolista por la conmemoración de la muerte de Franco, tampoco ha podido contenerse.

El presidente del Gobierno busca blanquear su imagen en un momento en el que se encuentra totalmente desgastada por los casos de corrupción que le cercan. Fía a los fastos por el cincuenta aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco su revulsivo electoral y es por eso que Pedro Sánchez no ha escatimado recursos. Y eso es precisamente los que critica Luis Figo que considera penoso que ese dinero no se dedique a los afectados por la DANA.

"El problema son los vivos"

"Qué pena me da que todos los gastos que se van a producir con la celebración de un muerto en la historia de España de hace 50 años, no lo utilicen para todos los damnificados de la DANA en Valencia, para que salgan lo antes posible de ese infierno", lamentaba el que fuese estrella del Real Madrid a través de sus redes sociales.

"Un coeficiente intelectual..."

Un mensaje ante el que no ha tardado en reaccionar Rufián. Aunque en esta ocasión no lo ha hecho con sus propias palabras sino a través de un "retuit". "De ser un gran futbolista a demostrar que los ricos, también, pueden tener un coeficiente intelectual discutible. España tiene 100.000 desaparecidos en fosas pendientes que sus familiares los puedan recuperar. El resultado de una falsa 'transición' y del fascismo, aun presente", remarcaba Roger Heredia, presidente de la Associació Banc ADN y desaparecidos en la Guerra Civil. Una declaración que Rufián no dudó en compartir.

Pero no ha sido el único pique protagonizado por el futbolista por este asunto. Figo no ha dudado en atacar con dureza al periodista Antonio Maestre que recurrió al manido fraude fiscal para responder a Figo por su ataque a Sánchez.

«Imagina lo que se puede ayudar a los damnificados de la DANA con los 2,4 millones de euros que Luis Figo quiso robarles a los españoles no pagando el IRPF hasta que hacienda le pilló», escribió el periodista. Y Figo, que ya ha demostrado que no se muerde la lengua no dudó en machacar a Maestre. «Rata, hablas mucho y sabes poco. Vives del cuento y de la paguita en los medios de izquierda. Pagué más impuestos en España en un año que tú toda la vida para que vivas del cuento, ¡inútil!», sentenció el portugués.