El palo de Luis Figo a Pedro Sánchez por los actos de Franco: "Que pena da..."

El ex jugador del Real Madrid Luis Figo no esconde sus ideas políticas en Twitter y desde hace unos años se han convertido en el azote en redes sociales de Pedro Sánchez, Podemos y en especial de Gabriel Rufián. El portavoz de ERC y el ex futbolista se han convertido en grandes enemigos íntimos en redes sociales y sus piques ya son épicos.

Sin embargo, esta vez le ha tocado el turno al presidente del Gobierno al que el ex futbolista portugués ataca con dureza por los actos de conmemoración de la muerte de Franco.

El presidente del Gobierno busca blanquear su imagen en un momento en el que se encuentra totalmente desgastada por los casos de corrupción que le cercan. Fía a los fastos por el cincuenta aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco su revulsivo electoral y es por eso que Pedro Sánchez no ha escatimado recursos. Y eso es precisamente los que critica Luis Figo que considera penoso que ese dinero no se dedique a los afectados por la DANA.

"El problema son los vivos"

"Qué pena me da que todos los gastos que se van a producir con la celebración de un muerto en la historia de España de hace 50 años, no lo utilicen para todos los damnificados de la DANA en Valencia, para que salgan lo antes posible de ese infierno", ha lamentado el que fuese estrella del Real Madrid a través de sus redes sociales.

"El mayor problema hoy en día son los vivos, no los muertos", sentencia en su mensaje en "X".

Una denuncia que ha provocado un gran revuelo en redes sociales. "Lo de no pagar a Hacienda no te dio tanta pena…", "Toda la razón. Eres muy grande" o "Sería bonita una iniciativa de Figo vendiendo propiedades para donar los beneficios a los valencianos", con algunos de los comentario que pueden leerse en "X".