Santi Cañizares se sincera sobre la muerte de su hijo: "Siento su presencia"

Santiago Cañizares ha vuelto a abrir su corazón para hablar de la muerte de su hijo, ocurrida en marzo de 2018 tras un año y medio de lucha contra un tumor cerebral. En una entrevista concedida este viernes a 'Herrera en COPE', el ex portero ha explicado que todavía siente la presencia del pequeño y que, en los momentos más difíciles, le habla y recibe "soluciones" que le ayudan a seguir adelante. "Yo sé que la muerte no es el final. Estoy convencido", ha asegurado con voz serena.

Durante la conversación, Cañizares ha recordado que su hijo ya se mostraba distinto desde muy pequeño. Con apenas tres años, le dijo un día en la puerta del colegio que no había venido a aprender, sino a enseñar, y que estaría "muy poquito tiempo" aquí. Aquellas palabras, que entonces le parecieron curiosas, cobraron sentido después de la enfermedad. "Yo pedí un hijo y Dios me dio tres, pero uno era para Él", ha reflexionado, mostrando que ha encontrado un sentido espiritual a la tragedia.

La muerte del pequeño no solo afectó al exportero, también marcó de por vida a su entonces esposa, Mayte García. Tras trece años de matrimonio, la pareja se separó en 2021. Cañizares ha explicado que el duelo los llevó por caminos diferentes, aunque siempre estarán unidos por el recuerdo de su hijo. "Cada uno procesa el dolor a su manera y nosotros no fuimos capaces de hacerlo juntos", ha reconocido sin reproches.

Las ausencias que siguen doliendo

Además de la pérdida del niño, el deportista ha tenido que afrontar otras ausencias. En 2024 falleció su madre, hecho que ha mencionado con emoción al recordar que "la abuela se fue contigo", en referencia a su hijo. También se ha mostrado preocupado por su padre, de 86 años, que todavía atraviesa con dificultad el proceso de duelo tras toda una vida junto a su mujer.