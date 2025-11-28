Sergio Ramos toma una importante decisión sobre su futuro: punto y final

No habrá renovación. Sergio Ramos, defensa de los Rayados de Monterrey, habría tomado la decisión de irse del conjunto de la 'Pandilla' y no extender más su estancia dentro de la Liga MX, según ha anunciado en exclusiva "El Chiringuito".

Según la información de Juanfe Sanz, Sergio Ramos saldrá de los Rayados una vez finalice la temporada.

Una noticia que se produce justo cuando el conjunto norteño se encuentra en disputa de la Liguilla en los Cuartos de Final ante América. El ex capitán del Real Madrid parece tener claro que no continuará en la Liga MX a pesar de la ciudad y la afición han conquistado al futbolista.

Sanz asegura que si bien Sergio Ramos habría tomado la decisión de irse de México, buscaría continuar su carrera, por lo que la decisión de retirarse está también descartada. "Seguirá jugando, no se retirará. Se ve físicamente bien", zanjó Juanfe recordando el gran Mundial de Clubes que cuajó el camero en verano.

Hace unos días, la directiva de Monterrey, en palabras del 'Tato' Noriega, reveló que la renovación de contrato de Sergio Ramos estaba en marcha y que más detalles saldrían muy posiblemente después de que terminara la participación del Monterrey en el presente Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Monterrey visita al América en la vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX este sábado.

Una aventura rentable

El central español firmó un contrato por un año y un salario anual cercano a los 5 millones de euros. Pero esta cifra ha aumentado de manera considerable tras las condiciones pactadas por el defensa sevillano. Durante el Mundial de Clubes, el futbolista recibió un bono por cada partido jugado, así como unas cantidades pactadas por cada titularidad, capitanía, gol o asistencia.

Asimismo, fuera del terreno de juego, el camero logró cerrar un histórico acuerdo comercial, único en la historia del futbol mexicano. Ramos recibe el 2% por cada camiseta vendida con su nombre y dorsal comprados en la Tienda Oficial o cualquier otro sitio autorizado por Monterrey.

Pero aún hay más y también corren a cargo del club, la seguridad del central y su familia.

Su salida marca el cierre de un ciclo en la Liga MX, mientras el jugador se prepara para afrontar nuevos retos en su carrera.