Sergio Ramos desvela lo que quiere hacer cuando en diciembre termine contrato con Rayados de Monterrey

Sergio Ramos, que le próximo 31 de diciembre termina contrato con Rayados de Monterrey, ha encontrado la felicidad en México, donde comparte equipo con Sergio Canales y con Óliver Torres. Es por ello por lo que, al ser cuestionado sobre su futuro, el central de 39 años se ha mostrado abierto a renovar.

“Estoy muy bien, no me puedo quejar. Muy feliz. México es un país que me trata de maravilla, un club con un proyecto muy interesante y esperemos que este año se nos dé bien. Acabo contrato en diciembre pero ojalá sigamos aquí porque aquí estamos muy a gusto y muy cómodos”, afirmó Sergio Ramos en El Chiringuito.

“México me ha acogido con los brazos abiertos. Estoy muy agradecido y motivado”, añadió el defensor.

Los registros de Sergio Ramos con Rayados de Monterrey

Desde su llegada a Rayados de Monterrey el pasado 6 de febrero, el que fuera futbolista de Real Madrid, Sevilla y PSG, ha disputado un total de 26 partidos en los que ha anotado 7 goles.

Sergio Ramos, el Clásico y su amistad con Mbappé

A su vez, preguntado por el Clásico que enfrentará al Real Madrid con el Barcelona, y por su amigo Kylian Mbappé, con el que coincidió en el PSG, Sergio Ramos señaló: “Ya sabes que soy madridista a muerte y esperemos que el Real Madrid gane y mi hermano Mbappé tenga una buena actuación. Yo hablo mucho con él, está rindiendo a un nivel top y espero que haga un gran partido en el Clásico”.