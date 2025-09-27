Simeone no mira el «puntaje»

La victoria del pasado miércoles contra el Rayo fue un despertar para el Atlético. Era sólo la segunda de la temporada, un curso que ha nacido torcido para los rojiblancos, que completan las seis jornadas con tres empates y una derrota. Mientras el Real Madrid lo ha ganado todo, los rojiblancos se han dejado la mitad de los puntos por el camino y ya están a nueve de su rival de hoy. Tres partidos de distancia con seis jugados.

Pero un derbi es otra cosa y Simeone, acostumbrado a vivir partido a partido, prefiere no mirar los números. «En estos momentos no valoramos esas situaciones, simplemente ponemos el foco en de qué manera afrontar el partido, de qué manera jugarlo, de qué manera recuperar las piernas. Los jugadores saben que tienen que hacer un esfuerzo grandísimo. Son tres partidos en siete días, tenemos tres días de descanso entre cada partido. El resultado dependerá del compromiso, del esfuerzo que puedan dar los chicos y ojalá lo puedan sostener», explica el entrenador del Atlético.

Los partidos a los que se refiere el Cholo son los tres consecutivos que tiene que jugar en casa y que comenzaron el miércoles contra el Rayo y concluyen el martes con el partido de la segunda jornada de la Liga de Campeones contra el Eintracht de Fráncfort.

Es en casa donde el Atlético ha dado lo mejor esta temporada. Empató contra el Elche en la segunda jornada de Liga, pero después derrotó al Villarreal y al Rayo. Fuera, sin embargo, aún no ha ganado ni en Liga ni en Champions –perdió en Liverpool en el debut europeo–.

Y en su campo juega el derbi. En el Metropolitano, donde el Real Madrid no ha ganado ninguno de los cuatro partidos que ha jugado en los últimos tres años y donde sólo ha perdido tres de los últimos 50 partidos. Dos veces ganó el Barcelona y una Osasuna. Cinco derbis lleva, además, sin perder el Atlético en Liga y en cualquiera de los dos campos.

«Cuando empiezan los partidos no aparece esa distancia que puede haber en el ‘‘puntaje’’», dice Simeone. «En el correr del partido la calidad de un equipo o del otro puede hacer caer el partido para el equipo que más puntos tiene. Entiendo que va a ser un partido bastante trabado en el medio, donde las circulaciones van a ser determinantes», asegura el Cholo sobre el choque de hoy.

El triunfo contra el Rayo fue regenerador para el Atlético y, especialmente, para Julián Álvarez, que se había olvidado de marcar y que en la anterior jornada contra el Mallorca había fallado un penalti. «La temporada pasada el primer gol lo hizo en el quinto partido y marcó dieciocho o diecinueve. Es un jugador extraordinario, es el mejor jugador que tenemos y hay que cuidarlo y lo vamos a ayudar a que siga siendo mejor todavía», explica Simeone.

Julián ya está como lo quería el Cholo. Ahora sólo falta que pueda disfrutar de alguno de los nuevos, como Baena, que se ha perdido por lesión los últimos partidos y que estuvo convocado contra el Rayo, pero no llegó a reaparecer. «En algún partido tendrá que empezar», asume Simeone.