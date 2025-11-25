Slavia - Athletic Club: demasiadas obligaciones en Praga

El Athletic Club visita al Slavia Praga, líder de la liga checa, necesitado de un triunfo que le permita mantener las posibilidades de clasificarse para la fase de eliminatorias de la Liga de Campeones frente a un rival que está todavía más obligado a ganar. Ambos equipos han llegado al ecuador de la fase liga de la máxima competición continental fuera de las 24 primeras posiciones que permiten seguir en competición, el Athletic con tres puntos, a uno de los cuatro que ahora darían el billete a los dieciseisavos de final y el Slavia, tras haber logrado apenas dos empates en cuatro jornadas.

En esa situación casi límite, porque el próximo rival de los de Ernesto Valverde será el PSG en San Mamés, el conjunto rojiblanco viaja a Chequia deprimido por la goleada recibida en el regreso del Barça al Camp Nou.La duda en Praga es si el entrenador optará por refrescar al equipo tres días después de un choque que venía precedido de un parón liguero de dos semanas o si, ante la importancia del encuentro, optará por mantener al bloque titular.

Enfrente, el Athletic tendrá un Slavia también al límite al que conoce de la temporada pasada. Uno de los caminos del conjunto checo para lograr su primera victoria sería repetir el juego arrollador que realizó el curso pasado en San Mamés, aunque añadiéndole pegada porque al final acabó cayendo por un gol de Nico Williams y por no haber sido capaz de marcar al destacado ese día Julen Agirrezabala.

El Slavia fue de los mejores equipos, si no el mejor, que pasó la temporada pasada por Bilbao y llega al choque como líder de la liga de su país, por delante del Sparta. Lo que parece avanzar dificultades del Athletic Club ante rivales conocidos como el técnico Jindrich Trpisovsky, en su novena temporada en el Slavia, y jugadores como el capitán Lukas Provod, el centrocampista Christos Zafeiris o el delantero Tomas Chory. Al conjunto praguense, como al bilbaíno, le apremia la clasificación y el calendario, ya que tras el choque de mañana visitará al Tottenham, recibirá al Barcelona y acabará la Fase de Liga en Chipre contra el Pafos.