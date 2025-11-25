Lamine Yamal en Stamford Bridge, el estadio en el que "bailó" Ronaldinho, se lució Messi y goleó Iniesta

El Barcelona vuelve a Stamford Bridge, un estadio presente en algunos de los éxitos del conjunto azulgrana este siglo, donde han brillado sus grandes estrellas. Allí «bailó» Ronaldinho en 2005, marcando un gol antológico que no serviría al Barça para pasar la eliminatoria de octavos contra un rival entrenado por Mourinho.

Un año después, el brasileño se vengaría con la compañía de un joven Messi, que firmó una de sus primeras grandes actuaciones continentales: mareó a Del Horno, que apenas aguantó 37 minutos antes de ser expulsado.

Allí también marcó Iniesta en 2009 su gol más recordado con el club (porque el gol más importante de su carrera fue el de la final del Mundial), un remate desde fuera del área a la escuadra en el último minuto que metió al Barcelona en la final, el día de la polémica actuación arbitral de Ovrebo. El legendario equipo dirigido por Guardiola firmaría una temporada histórica.

Y allí le toca probarse hoy a las nuevas estrellas, en un duelo que no es tan decisivo al tratarse de la Fase Liga, aunque con la derrota y el empate que lleva a sus espaldas, al conjunto español le vendría bien sacar algo positivo para seguir pensando en quedar entre los ocho primeros y ahorrarse el «playoff», que es como jugar una ronda de dieciseisavos de final a doble partido.

La nueva estrella del firmamento blaugrana es Lamine Yamal, futbolista que se enfrentará a un compañero en la selección como Marc Cucurella, un jugador que se formó en La Masía, que creció en el Getafe y que se ha confirmado en el Chelsea, después de unos comienzos complicados, marcados por los 65,30 millones de euros que el equipo «blue» pagó al Brighton en 2022. En Londres, el lateral zurdo tiene su canción, por supuesto: «Cucurella, Cucurella, he eats paella, he drinks Estrella, his hair is fucking massive» (Cucurella, Cucurella, come paella, bebe Estrella y tiene una melena enorme). Se ha convertido en titular indiscutible de la España campeona de Europa y es indispensable para Maresca: el segundo futbolista más utilizado este curso (1.308 minutos), muy cerca de Enzo Fernández (1.332).

«Siempre es difícil jugar contra este tipo de futbolistas, pero no será un Lamine contra Cucurella. Daremos nuestra mejor versión para intentar frenar a Lamine y al resto del Barcelona», dijo Marc.

La estrella adolescente va controlando sus problemas en el pubis y Hansi Flick va recuperando ya efectivos en ataque. Lewandowski ha regresado de forma atómica, con cuatro goles en los dos partidos en los que ha sido titular (tres al Celta, uno al Athletic Club; también jugó 16 minutos contra el Elche, en lo que supuso su reaparición). "Después de su lesión en octubre trabajó muy fuerte y ha regresado en muy buena forma. Sigue con ese hambre de marcar", explicó Flick, con la voz tomada por un resfriado importante.

"Paso a paso con Raphinha"

Ya está listo también Raphinha, un futbolista básico para la idea que tiene el preparador alemán, porque, aparte de los goles y las asistencias, empuja al equipo hacia delante con la presión. "He echado más de menos yo al equipo que ellos a mí", aseguró el brasileño, encantado de volver a jugar y que se definió como "el pesado" del grupo por su insistencia con los compañeros, lo que demuestra su labor de capitán, además de como jugador. Ya jugó diez minutos el pasado sábado contra el Athletic Club, y nada más salir disparó desde fuera del área y estuvo muy cerca de marcar. "Ya vimos los espacios que generó en pocos minutos", afirmó el técnico azulgrana, que adelantó que van a ir poco a poco con él, porque su tiempo de baja se multiplicó por dos recaídas. "Hay que ir paso a paso con él. Los minutos que juegue ya los iremos viendo", afirmó. "No estoy enfadado con el cuerpo médico, puede que hayamos cometido algún error en su gestión, pero todos los humanos nos equivocamos", añadió. "Yo asumo la responsabilidad de las recaídas, porque quise volver antes de estar preparado", dijo el propio Raphinha.

Apenas un cuarto de hora juntos

El tridente que tan letal fue la temporada pasada apenas ha coincidido en el campo 31 minutos este curso, 15 contra el Levante en la jornada dos de Liga, y 16 contra el Rayo en la tres. Nunca lo han hecho como titulares. Después, las lesiones han ido anulando a uno y a otro. En Champions, Raphinha y Lewandowski jugaron contra el Newcastle, pero no Lamine. El brasileño no ha participado más, hasta hoy.