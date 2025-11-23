Xabi Alonso responde a las críticas: "El equipo no se ha caído"

No encuentra Xabi Alonso ese Real Madrid que se empezaba a ver hace menos de un mes, cuando ganó el Clásico al Barcelona. El que él estaba construyendo, con una presión más ordenada y adelantada que en la etapa anterior y un sistema defensivo que daba seguridad al resto del equipo. Ese boceto que se estaba consolidando ha dado paso a tres partidos consecutivos sin ganar, una derrota en Liverpool en Champions y dos empates en Liga, en Vallecas y en Elche. «El equipo no se ha caído. Sigue compitiendo, el resultado y el juego es mejorable. Somos autocríticos. La línea es clara, el espíritu sigue siendo bueno, debemos responder a la adversidad, aceptamos las críticas a cada resultado no positivo», decía el técnico tolosarra, al que le faltó un Madrid más dominante tras el 1-1. «Ha sido una pena encajar el 2-1, porque había que buscar la remontada. Me ha faltado más continuidad y volcarnos más en campo contrario», explicaba antes de hacer autocrítica. «Después de una buena dinámica ahora tenemos unos resultados que no queríamos. No estamos contentos, pero sabemos dónde vamos».

El Madrid tira de corazón

Los goles los encontraron los blancos a base de corazón, tirando de épica, para intentar ganar o mantener al menos el liderato, aunque sea ya solo con un punto de ventaja sobre el Barcelona. De inicio, quiso Xabi refrescar a los suyos tras la fecha FIFA, cambió el sistema a tres centrales y aparecieron en el once titular Fran García, Dani Ceballos y Rodrygo. El brasileño sigue sin marcar, no lo hace desde marzo, y en Liga su sequía se va hasta enero. No consigue alegrar la cara y su fútbol lo nota, porque es igual de triste. El experimento del técnico vasco duró una hora, lo que tardó el Elche en adelantarse con Febas, su capitán, un ex de la cantera blanca, referencia en el Castilla.

Vinicius, para la segunda parte

En ese momento hizo Xabi lo que no suele hacer, un triple cambio antes del minuto 60. «Los jugadores que habían estado aquí tenían más tiempo de entrenamiento y buscábamos refresco», admitía. La prueba acabó con Vinicius, Valverde y Camavinga rápidamente al terreno de juego, para formar lo más parecido a un equipo titular sin contar los jugadores que están de baja. «Lo habíamos hablado, como muchas veces. Él lo entiende y sabía el impacto que podía tener en la segunda parte, como hizo en Getafe. Todos están con energía de recuperar una buena dinámica», decía sobre la cuarta suplencia de Vinicius.

Alexander-Arnold fue otra de las novedades, titular por primera vez después de su lesión, quiso Xabi unir su capacidad de colgar balones con el remate de Gonzalo, pero no bastó.