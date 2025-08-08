Sonada ruptura: así con las novias sevillanas de Gavi y Fermín que han reventado el vestuario culé

Fermín López desató ayer un enorme revuelo y no por sus movimientos del mercadosino por un controvertido mensaje que publicó en sus redes sociales y que posteriormente eliminó.

El onubense no revela al destinatario de sus palabras pero se muestra muy enfadado en un mensaje que desataba todo tipo de especulaciones.

"Nunca ganas las malas personas, ni los que miran para otro lado, ni aquellos que hacen de la traición su modo de vida y de la cobardía su bandera", empieza expresando el mensaje, que está a la derecha de una imagen en blanco y negro con el FC Barcelona, celebrando un gol.

Mensaje publicado por Fermín Instagram

"Solo es cuestión de tiempo. Esos pierden cada día porque el maquillaje con el que se cubren cada mañana, tarde o temprano, se les desdibuja y terminan por mostrarse al mundo como realmente son", sentencia.

Minutos después de su publicación, el mensaje fue borrado por su autor, al parecer aconsejado por su entorno más cercano. Sin embargo, eso no evitó que corriera como la pólvora desatando todo tipo de rumores sobre conflictos en el seno del vestuario que iban desde una clara indirecta a Ter Stegen a problemas con Gavi al que ni siquiera felicitó por su cumpleaños, algo que ya llamó poderosamente la atención. Y esta última tesis es la que cobra fuerza no solo en redes sociales sino también en medios catalanes que señalan a las novias de los futbolistas Berta Gallardo y Ana Pelayo como las causantes de la ruptura de un amistad que viene de niños.

Al parecer, Berta Gallardo no tendría demasiado buena relación con Gavi ni tampoco con Ana Pelayo, la novia del número 6. Cabe recordar que, igual que los dos futbolistas, las dos son andaluzas, concretamente de Sevilla, y muy probablemente ya sabían una de la otra. No se siguen en redes y nunca se les ha visto juntas en la grada del Barça o interactuar públicamente en algún evento de sus parejas.

Las sevillanas no se soportan y eso ha dado al traste con una relación que parecía irrompible.

¿Quiénes son Berta Gallardo y Ana Pelayo?

Ana Pelayo se presenta en sus redes sociales como una chica alegre, estilosa y carismática a la que le gustan los animales, viajar y hacer planes con amigas. Sin embargo, no ofrece muchos detalles de su vida privada. Tiene 21 años y es de Sevilla además, acumula casi 400.000 seguidores en Instagram y al parecer es graduada en criminología.

Gallardo por su parte es una conocida modelo e influencer sevillana. Licenciada en Derecho, vive en la capital hispalense, pero es cierto que viaja a menudo, pues se le ha podido ver en diversos partidos de Fermín con la selección española. La joven se describe en 'Linkedin' como "abogado de empresa en despacho de abogados".

Actualmente, Berta Gallardo acumula más de 155.000 seguidores en su cuenta de Instagram y alrededor de 115.000 mil en TikTok. Su nombre de usuario en ambas redes sociales es 'bertagallardooo'.

La relación con Fermín fue confirmada por el propio futbolista en agosto del año pasado aunque los rumores se dispararon cuando Berta Gallardo apuntaba a su biografía de Instagram la palabra "amore" y unos corazones concretos y, poco después, Fermín hacía lo propio. La joven incluso dio un paso más se ha tatuó la palabra amore en la cintura.

Ahora, todo parece indicar que el enfrentamiento entre las sevillanas ha provocado un nuevo lío en el vestuario culé ya bastante alterado con la guerra de dorsales y la capitanía.