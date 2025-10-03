"Teníamos a un futbolista de Primera División que se iba a declarar bisexual pero su club lo frenó"

La homosexualidad sigue un tema tabú en el fútbol y los que reconocen ser “gays” lo hacen cuando cuelga las botas. Que un deportista diga públicamente que es homosexual y se convierta en noticia y se le llame «valiente» es un reflejo de que, por desgracia, la normalidad queda todavía lejos.

Oscuras cláusulas en sus contratos, el temor a la pérdida de patrocinios y una grada en la que los insultos homófobos son casi tan habituales como cantar un gol, hacen casi imposible que un futbolista se declare gay. Los seguidores del deporte rey han crecido en unas gradas en las que los cánticos de “maricón” dedicados a Michel o Guti o “Sal del armario, Cañete, sal del armario” eran tan “normales” durante un partido como corear el himno de tu club.

Este ambiente, junto a las presiones de sus propios clubes hace casi imposible que un jugador de élite se decida a dar el paso. Y este parece ser el caso de un jugador de Primera División al que su equipo no permitió abrir la puerta del armario, según ha revelado el director de "El Plural", Chema Garrido, durante una pausa publicitaria del programa "No somos nadie" que se emite en Ten y Canal Quickie.

"El club lo paró"

"Hace como 10 años, no hace tanto, teníamos a un jugador de Primera División que se iba a declarar bisexual públicamente. Iba a salir del armario y el club lo paró" confesó Chema Garrido en unas declaraciones que se han podido ver debido a que durante las pausas publicitarias el programa de Ten se sigue emitiendo por Canal Quickie en Twitch.

Garrido añadió que no era la primera vez que esto ocurría, ya que estuvieron a punto de publicarlo anteriormente en la revista CERO: "Luego pensé que los tiempos habían cambiado, pero lo pararon. Él estaba convencido e iba a ser un reportaje muy molón, porque era el típico futbolista guapete, divertido, fotos con colegas… Habría quedado genial para el club", afirmó desatando todo tipo de especulaciones sobre el misterioso futbolista.

El periodista hizo esta revelación tras defender al portero de la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes, Alberto Lejárraga, que el pasado fin de semana recibió insultos homófobos por parte de la grada del Rayo Majadahonda. Alberto Lejárraga es el primer jugador de fútbol profesional español en activo en declararse abiertamente LGTBIQ+ y este mismo verano compartió la noticia de su boda. Un anuncio que le ha llevado a recibir insultos en redes sociales y en los campos de fútbol.

Una boda histórica

El portero de la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes, Alberto Lejárraga, contrajo matrimonio con el artista Rubén Fernández, convirtiéndose en el primer futbolista español gay en casarse. El guardameta ha marcado un nuevo hito en la visibilidad del colectivo LGTBI en el fútbol español, según recoge Diario de Sanse.

Lejárraga ya había marcado un precedente en 2023 al ser el primer jugador profesional del país en declarar públicamente su homosexualidad, cuando militaba en el Marbella Fútbol Club. En aquel momento, el anuncio coincidió con el ascenso de su equipo, noticia que compartió a través de sus redes sociales junto a fotografías en las que aparecía con familiares, amigos y su pareja.

Fue el propio guardameta el que quiso dar a conocer su boda a través de sus redes sociales, donde publicó imágenes del enlace y un mensaje de agradecimiento a quienes les han ayudado a transitar por un camino que no resulta fácil.

“Hacemos esta publicación para compartir todo esto, pero sobre todo para agradecer. Para agradecer a las personas que nos acompañasteis ese día. Para agradeceros a todos los que os habéis tomado un ratito para felicitarnos. Para agradeceros, en definitiva, a quienes os alegráis de que pudiéramos vivir un día tan, tan genial. También a personas que hemos conocido en este camino que nos han puesto todo tan fácil", se puede leer en el post publicado en su perfil de Instagram.

El caso de Lejárraga tiene un impacto significativo en el panorama futbolístico español donde hasta ahora nadie se había atrevido a llegar tan lejos. En 2021, el Gobierno de Pedro Sánchez puso número a los futbolistas homosexuales de nuestro fútbol. Lo hizo al presentar su proposición no de ley presentada en el Congreso con el fin de poner fin comportamientos contrarios a la libertad sexual especialmente en el fútbol. En la proposición se indica que en el mundo del fútbol habría algo más de 42.000 jugadores LGTBI federados de los cuales “142 lo harían como profesionales”.

Un dato que resulta cuanto menos curioso si tenemos en cuentaen la historia del fútbol español hasta ahora solo un árbitro se atrevió a salir del armario y tuvo que retirarse.