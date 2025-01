El calvario del árbitro español que confesó su homosexualidad: "No querían ni ducharse..."

Aunque se ha avanzado mucho en los derechos del colectivo LGBI, lo cierto es que el armario del fútbol permanece sellado por miedo las consecuencias. Y no es de extrañar si tenemos en cuenta la homofobia que aún se vive cada jornada en los terrenos de juego.

En el fútbol masculino español tan solo existe el caso de un valiente y se dio en el estamento arbitral. El jugador del Getafe Jakub Jankto se convirtió en el primer jugador de un equipo LaLiga en salir del armario pero no es español y lo hizo estando cedido cedido en el Sparta de Praga por lo que un colegiado sigue manteniéndose como el único referente de nuestro fútbol que optó por no seguir ocultándose

En abril de 2016, Jesús Tomillero, que por entonces tenía 21 años, decidió dar un paso al frente y hacer publica su homosexualidad. Una confesión que le saldría muy cara. Un mes después, harto de insultos, humillaciones y amenazas, decidió dejar el arbitraje.

El sábado 7 de mayo de 2016, el colegiado arbitraba el encuentro Portuense - San Fernando Isleño (en el Puerto de Santa María). En el minuto 47 señaló un claro penalti y desde la grada no tardaron en llegar los insultos, las mofas y el escarnio: “¡Ese es el maricón que sale por la tele!” “¡Te vas a meter el gol por el culo, maricón de mierda!” se escuchó desde una grada blindada por el anonimato. Tomillero no pudo aguantar más -no solo por los insultos sino por las risas del público- y el lunes siguiente acudió a la Real Federación Andaluza de Fútbol para anunciar su retirada. Empezó a arbitrar cuando solo tenía 11 años y jamás se imaginaba un final tan triste. A pesar de ello, afirmó que no se arrepentía de su decisión y que esperaba que abriera el camino a otros. Poco después de su retirada dirigiría en Zamora un partido de fútbol contra la homofobia y las vejaciones en el deporte.

Una Roja Directa contra la homofobia

Hoy en día se ha convertido en un destacado activista por los derechos del colectivo LGTBi y exige duras sanciones contra aficionados y clubes ante cualquier ataque homófobo. Inició un proyecto contra la LGTBIfobia en el fútbol (Roja Directa Andalucia LGTBI) que actualmente dirige y ha relatado el calvario que tuvo que sufrir.

"Sentí rechazo de mis propios compañeros. Muchos de ellos dejaron de ducharse conmigo en el vestuario. Yo decía, si no ha pasado nada antes, ¿por qué va a pasar ahora? Ser gay no significa que te vaya a tirar los tejos o tener relaciones sexuales contigo, solo me gustan personas de mi mismo sexo. Yo soñaba con llegar a Primera, y por culpa de esta sociedad mi sueño se rompió", confiesa en una entrevista con "El Desmarque".

A pesar de la humillación que sufrió en los campos de fútbol no se arrepiente de su decisión y anima a otros a seguir su camino. "Yo le diría al público, jugadores y árbitros que se sientan libres de ser quien son y que en todos sitios nos dicen cosas, pero hay que querernos como nos sentimos y que no se sientan solos, porque siempre van a tener el respaldo de otros compañeros que sí lo hemos hecho", sentencia.