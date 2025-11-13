Tragedia en el fútbol marroquí horas antes del amistoso entre Marruecos y Mozambique

Un trágico accidente ha conmocionado al fútbol marroquí. En vísperas del partido amistoso entre Marruecos y Mozambique, una tragedia empañó el ambiente festivo que rodeaba la reapertura del Grand Stade de Tanger, ahora llamado Stade Ibn Batouta. Completamente renovado para la Copa Africana de Naciones 2025, el estadio de Tánger debía simbolizar la modernidad y la renovación de la infraestructura deportiva marroquí. Lamentablemente, un accidente fatal ocurrió allí pocas horas antes de la ceremonia de inauguración.

Trágico accidente

Según diversas fuentes marroquíes, un joven operario de limpieza falleció tras una trágica caída mientras limpiaba la fachada de cristal del estadio. El hombre, empleado de una empresa encargada de los últimos retoques previos a la inauguración oficial, resbaló mientras trabajaba en altura. Los servicios de emergencia que acudieron al lugar confirmaron su fallecimiento. El hombre sufrió graves lesiones en la cabeza y falleció en el lugar. El cuerpo fue trasladado a la morgue del Hospital Duque de Tovar en Tánger.

Esta tragedia conmocionó profundamente al personal del estadio y a los dirigentes de la Real Federación Marroquí de Fútbol, ​​quienes expresaron de inmediato sus condolencias a la familia de la víctima. "Nuestros pensamientos están con su familia, sus seres queridos y sus compañeros en estos momentos tan difíciles", se puede leer en un mensaje publicado en Twitter.

Un minuto de silencio

Se guardará un minuto de silencio en homenaje al fallecido antes del inicio del partido entre Marruecos y Mozambique que se disputa mañana a las 20 horas.

El Grand Stade de Tanger, con capacidad para casi 75.000 espectadores, ha sido completamente rediseñado para ofrecer una mejor experiencia a los aficionados. Se ha eliminado la pista de atletismo, acercando las gradas al terreno de juego, y el estadio ha experimentado una importante modernización. Esta renovación marca un hito para Marruecos, que acogerá la Copa Africana de Naciones 2025 del 21 de diciembre al 18 de enero, un importante evento continental que el reino aspira a organizar de forma ejemplar.

Este amistoso contra Mozambique estaba concebido como un momento de celebración y unión entre la afición y los Leones del Atlas, marcando el regreso de la selección nacional a un estadio completamente nuevo.

Las autoridades competentes han abierto una investigación para determinar las causas exactas del accidente y verificar las condiciones de seguridad en el lugar.

Un incidente que ha puesto bajo sospecha la seguridad en los estadios en plena apuesta por hacerse con la final del Mundial 2030.