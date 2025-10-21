Tremenda rajada de Carvajal contra el partido de Miami: "¡Está clarísimo...!"

El encuentro de Miami no solo mantiene en pie de guerra a la AFE contra LaLiga sino que está generando un gran debate que tampoco rehuyen los propios clubes y futbolistas.

LaLiga comunicó el pasado 8 de octubre de manera oficial que el Villarreal-FC Barcelona de la jornada 17 de LaLiga EA Sports se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami (Estados Unidos), en vez de en el Estadio de La Cerámica, el próximo 20 de diciembre.

La patronal emitió un comunicado oficial, al mismo tiempo que su presidente, Javier Tebas, lo confirmaba desde Miami en un acto. "Yo creo que salvo algún pequeño tema formal, ya está prácticamente terminado y poder decir que el sábado 20 de diciembre se jugará en Miami un partido oficial de Liga: Villarreal-FC Barcelona. Un partido que habrá puntos en juego, que en vez de jugarse en La Cerámica se jugará en el Hard Rock Stadium de aquí de Miami", dijo.

El presidente de LaLiga, asegura que el traslado a Miami del partido Villarreal-Barcelona el próximo diciembre es para hacer crecer el valor de la competición y extenderla a otro continente y cuestionó que la UEFA tenga que tomar la decisión, cuando "la Champions" es el máximo competidor de LaLiga en derechos audiovisuales.

De Jong, Ceballos, Carvajal...

El presidente del FC Barcelona está encantando con la iniciativa que sería una oportunidad de mercado para el club pero no todos piensan lo mismo ni siquiera en el seno de can Barça como demostraron las incendiarias declaraciones de Frankie de Jong. El capitán del conjunto azulgrana, echó más leña al fuego, al mostrarse totalmente en descuerdo con la iniciativa y admitir que entiende el enfado del resto de clubes por la injusticia que supone para la competición.

Pero no ha sido el único, a las criticas expresadas por Dani Ceballos y Xabi Alonso se ha sumado ahora Dani Carvajal. El madridista no se ha mordido la lengua a la hora de pronunciarse sobre el polémico encuentro fuera de España.

"Me parece una adulteración clarísima de la competición, no permite que los equipos de la Liga compitamos en las mismas condiciones, creo que es fundamental ser justos con los propios jugadores, los los clubes o la misma Liga, hay que abogar por lo justo y creo que esto no lo hace", sentenció el jugador del Real Madrid.