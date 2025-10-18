Xabi Alonso, contra Tebas y el partido en Miami: "Las protestas son positivas"

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, volvió a mostrar claridad y firmeza en sus declaraciones previas al encuentro frente al Getafe, especialmente al ser preguntado por el partido entre el Villarreal y el Barcelona que se pretende disputar en Miami. El técnico donostiarra, lejos de rehuir la polémica, reiteró su postura crítica respecto a una decisión que, en su opinión, va en contra de la esencia misma de la competición.

«Mi opinión es la misma que la que me preguntasteis hace dos meses. Estamos en contra del partido, creemos que adultera la competición. Las protestas son positivas porque es el sentir de muchos clubes. Hay unanimidad en todos los clubes que creemos que se puede dar», sentenció Alonso con contundencia. Sus palabras no solo evidencian una posición institucional clara por parte del Real Madrid, sino que además subrayan el malestar creciente en el fútbol español.

La iniciativa de llevar un partido oficial de LaLiga a Estados Unidos, concretamente a Miami, ha generado una oleada de reacciones entre jugadores, entrenadores, aficionados y clubes que ha cristalizado en las protestas de estar parados cuando comienzan los partidos. La argumentación de Xabi Alonso parte de un principio básico: la equidad. Para el técnico, disputar un encuentro de competición oficial lejos del territorio nacional altera las reglas del juego y crea una situación de desigualdad que va más allá de lo meramente deportivo.

«Las decisiones que haya que tomar para que no suceda no nos toca a nosotros», respondió también el técnico cuando fue preguntado por las posibles medidas o protestas a tomar. Aunque en esta respuesta evitó detallar acciones concretas, dejó claro que su postura, y la del club, es contraria al traslado del partido.

Del partido, confirmó que Mbappé «está perfectamente. Ha entrado en la convocatoria»

Otro de los focos informativos giraba en torno a Vinicius y Rodrygo, piezas clave en el ataque madridista. Xabi valoró su rendimiento con la selección brasileña y dejó entrever opciones interesantes a futuro: «Vi el partido de Brasil. De Militao también, no hay que olvidarse. Hemos podido utilizar a Rodrygo en esa posición en la que funcionó muy bien contra Corea. Es una posibilidad que podemos tener de cara al futuro».

En el centro del campo, habló de Ceballos, que no puede jugar el domingo: : «A Dani le conocía perfectamente. Lo que nos está dando es lo que sabía que iba a dar. Tiene que ser cauteloso pero yo tenía muy claro lo que nos podía ofrecer con sus distintas características. Mañana no estará».

También se refirió a una de las buenas noticias en defensa: el regreso de Ferland Mendy. «Es una muy buena noticia la vuelta de Mendy y que no recaiga. Nos abre otra posibilidad con los tres laterales. Lo hemos hecho en el pasado y podemos volver a hacerlo».

En cuanto al joven Raúl Asencio, Xabi fue generoso en su análisis: «Raúl tiene una gran capacidad de anticipación, mucho poderío en los duelos. Cuanto mejor lo haga, más va a aprovechar esa cualidad. Está dando un nivel muy positivo, con la flexibilidad de jugar incluso en línea de tres. Es muy competitivo. Tiene margen de mejora pero la mala sensación del Mundial ha quedado atrás».