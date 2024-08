El padre de Lamine Yamal envía un curioso mensaje desde el hospital: ¿Un mensaje a sus atacantes?

Los Mossos d'Esquadra mantienen abierta la investigación sobre el ataque con un cuchillo a Mounir Nasraoui, padre del jugador del FC Barcelona Lamine Yamal ocurrida anoche en una calle del barrio Rocafonda de Mataró. Nasraoui está estable dentro de la gravedad pero no se teme por su vida, según fuentes de la investigación. El padre del futbolista recibió dos puñaladas a la altura del abdomen y, pese a la gravedad de las heridas, evoluciona bien.

Según los testigos, Nasraoui posiblemente se vio implicado en una pelea con otras personas. Fuentes de la investigación hablan de un primer incidente en el barrio de Rocafonda por la tarde en el que estaría implicado Mounir Nasraoui que se ha enfrentado con varios vecinos después de que lo insultaran y le lanzaran algún líquido. Horas más tarde, sobre las 21:10 horas de la noche, varias personas atacaron al padre de Yamal que sufrió diversas lesiones por arma blanca.

Por el momento hay cuatro detenidos que se encuentran en las dependencias de la comisaría de los Mossos d'Esquadra de Mataró a la espera de pasar a disposición judicial.

Y mientras continúan las pesquisas y cobra fuerza la teoría de que los agresores sean marroquíes y vecinos de Rocafonda, en Mastaró, el padre del jugador culé ha roto su silencio para enviar u n mensaje a través de su perfil de Instagram @hustle_hard_304 en el que tiene más de 500.000 seguidores.

Mensaje del padre de Lamine Yamal Instagram

"Gracias a todos por vuestros ánimos ya estoy mejor, un fuerte abrazó a todos" escribió Mounir junto a un emoticono de un corazón y de un brazo en señal de fuerza. Sin embargo lo que más llama la atención es la música elegida para acompañar sus primeras palabras. El padre de Lamine ha elegido una canción de Morad El Khattouti El Hormi conocido simplemente como Morad. El famoso rapero nacido en Hospitalet también es de origen marroquí.

Y tampoco ha elegido una canción cualquiera sino una de sus más famosas que bajo el título "He visto" parece un claro mensaje a los autores del ataques. "Ahora me vienen do' tonto', y quieren mi nombre a mí mancharme (no) Y no saben dónde cogerme (no), y no saben dónde darme (no) He visto la muerte de gente del barrio que nadie se acuerda de ello' (no) He visto a gente ayudando en dinero (no) y no tiene cadena' en el cuello", es el párrafo exacto que el padre de Lamine reproduce junto a su mensaje.