Directo
Villarreal- Manchester City, en directo hoy: jornada 3 de la fase liga de la Champions League
El Submarino Amarillo necesita ganar para salir de la zona baja de la tabla
Villarreal- Manchester City: jornada 3 de la fase liga de la Champions League, en vivo online
Bienvenidos a la Champions League
¡Buenas tardeeeeeeees! Ya está todo en marcha para la tercera jornada de Champions League en esta Fase Liga. Con varios partidos ya en juego, vamos empezando el segundo turno del día que enfrentará al Villarreal contra el Manchester City. Otra cita complicada para el 'Submarino'.
