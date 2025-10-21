Villarreal-City. Así va a ser el homenaje a Rodri en su vuelta a La Cerámica

Llegar a la Champions es un éxito indiscutible en lo deportivo y en lo económico, y el esfuerzo tiene sentido además por poder jugar partidos como el de esta noche en el estadio de La Cerámica. El Villarreal recibe al Manchester City, un día indiscutiblemente grande para la ciudad, que hay que disfrutar y, seguramente, también sufrir en el campo. «Esperamos un partido de muchísima dificultad, como contra la Juventus. Jugar estos partidos nos debe llenar de alegría. La entidad de los rivales es producto de un muy buen trabajo la temporada pasada. Ahora toca disfrutarlo y sufrirlo. Tenemos ilusión y será un aprendizaje máximo. Cosechar un buen resultado es la ilusión que tenemos», decía Marcelino, el técnico de los amarillos, que elogió a Pep Guardiola. «Su primer Barça aportó algo diferente y que mejoró el fútbol. Soy un admirador suyo porque siempre que había un partido del Barça lo veíamos. Jugar contra él era un sufrimiento, porque era un equipo que no te dejaba durante 90 minutos, te sometía permanentemente».

El City no es el rival más sencillo para buscar la primera victoria del Villarreal en esta Champions, después de la derrota en el estreno en el campo de Tottenham y del empate ante la Juventus, otro visitante ilustre en La Cerámica. «Tienes que jugar a un gran nivel todos los minutos, y eso es lo que nos está faltando, esa continuidad en la concentración. Estamos en la mejor competición y más exigente del mundo, y jugarla nos va a ayudar a crecer», decía Marcelino sobre las claves para que el Villarreal empiece a sumar de verdad en esta edición de la Champions.

Dos nombres resaltan en la expedición "citizen", uno, evidentemente, es Erling Haaland, el goleador de los de Guardiola, y que ya acumula 14 goles en 11 partidos esta temporada entre Premier y Champions. «Esperemos que no marque. No necesita muchos contactos con el balón para rematar. Y luego el porcentaje de acierto en esos remates es altísimo».

El otro nombre propio será el de Rodrigo Hernández, que está lesionado y no podrá jugar el encuentro, pero que sí va a estar en La Cerámica y va a recibir el homenaje del club y de la afición local. El centrocampista español recibirá la insignia de oro del Villarreal CF de la mano del presidente del club, Fernando Roig, justo antes de que arranque el partido. Club y aficionados quieren así homenajear a un futbolista que creció en la cantera amarilla, logrando grandes éxitos deportivos con la selección española y con el Manchester City que llevaron a alcanzar el Balón de Oro.

Además, Rodrigo Hernández tendrá un lugar en el denominado «Passeig Groc», pasillo de la tribuna del estadio amarillo, en el que el club va colocando imágenes de los jugadores y de los momentos más importantes de su historia.

Nombres como los de Bruno Soriano, Santi Cazorla o el equipo que ganó la Liga Europa, forman parte de este pasillo, donde a partir de ahora va a estar también el centrocampista, que después de su grave lesión de rodilla no ha podido todavía tener continuidad y ser, de nuevo, importante en el esquema de Pep Guardiola. Su lugar en el centro del campo volverá a ser para Nico González.