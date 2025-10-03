Xabi Alonso: "Ningún jugador me ha dicho que no juega en una posición"

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso quiere recuperar la normalidad y eso pasa por ganar con solvencia al Villarreal este sábado y que se deje de hablar de nombres propios.El técnico vasco afronta un tramo decisivo de la temporada en el que las rotaciones, la gestión de egos y la competencia interna marcarán la hoja de ruta del conjunto blanco.

La pregunta sobre si escucha a los jugadores a la hora de decidir dónde juegan provocó una respuesta tajante: “Nadie me ha dicho nunca que no quiere jugar en una posición. Todos quieren jugar, pero ninguno me ha dicho eso. Todos están con muy buena predisposición y a partir de ahí, yo seré quien decida. Que quede claro”.

Respeto en el vestuario

En esa línea, el técnico insistió en que la autoridad no ha sido cuestionada y que lo que siente es una cercanía positiva: “Pasamos mucho tiempo juntos, como decía antes. Y tenemos esa cercanía de preparar los partidos, celebrar las victorias. Eso nos hace estar cerca. Siempre he notado esa proximidad en los jugadores; sabiendo lo que me toca, pero respetándonos. Y eso es fundamental para mí”s.

Alonso tocó asuntos que reflejan la vida diaria del equipo. Sobre la rotación de porteros, dejó claro que Lunin debe estar siempre preparado, porque la temporada es larga y puede haber contingencias: “Tenemos un gran portero con Thibaut, pero Andriy también lo es. En diciembre tenemos la Copa y veremos qué decisión tomamos. Pero él debe sentirse preparado. Y lo está”.

La presión mediática y los “incendios” que rodean al Real Madrid también apareciero. El técnico los relativizó: “No le doy mucha importancia, porque se la doy a lo que puedo controlar. El vestuario, lo que vivo. Lo de fuera... lo llevo bastante bien. No es la primera vez y sé que no va a ser la última. No me desgasto mucho”. Una declaración que reafirma su voluntad de blindar al vestuario frente al ruido externo.

Otro asunto sensible fue la derrota en el Metropolitano. Alonso lo abordó desde el equilibrio emocional: “Ni hay que estar muy altos en la victoria, ni muy bajos en las derrotas. Cuanto más equilibrados estemos, mejor llevaremos todo y más eficaces seremos en el rendimiento. Esto pasaba, pasa y pasará en cualquier club. No lo olvidamos, pero no nos quedamos enganchados”.

Sin problemas con los seleccionadores

El papel de los internacionales y la comunicación con las selecciones también fue tratado: “Normalmente son los jugadores los que transmiten la información, pero tenemos la puerta abierta a los seleccionadores. Si hay alguno que llega con molestias, se controlan las cargas...”.

En cuanto a Jude Bellingham, que no ha sido convocado por Inglaterra, Alonso quitó dramatismo: “Alivio no, es cuestión de tiempo que vuelva, lo hará en la siguiente. Jude está mejor de la lesión, con ganas de sumar y aportar. Es cuestión de tiempo que llegue a su mejor nivel”.

El entrenador respondió a cuestiones sobre la afición y la presión del banquillo: no pide nada a los seguidores, sino que se centra en lo que debe dar el equipo; y, sobre la comparación entre la tensión de jugador y entrenador, afirmó que son experiencias distintas, con demandas diferentes, pero que en este momento disfruta plenamente de su labor en el banquillo.

Además, habló de Endrick: “Tiene opciones de ser titular . Viene de una lesión un poco más larga, pero lleva unas semanas entrenando bien y es cuestión de encontrar el contexto del partido para que entre. Tiene gol, una finalización brutal. Simplemente hay mucha competencia; pero llegará el momento”.

