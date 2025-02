Xabi Alonso se pronuncia sobre las elecciones alemanas y la reacciones son brutales: "¿Qué esperas de un vasco?"

La Unión Democristiana/Unión Social Cristiana (CDU/CSU) de Alemania ha ganado las elecciones legislativas celebradas este domingo al recibir el 28,6 por ciento de los apoyos, según los resultados preliminares publicados por la Comisión Electoral alemana tras escrutar la totalidad de los votos. En concreto, la CDU que dirige Friedrich Merz ha conseguido el 22,6 por ciento, que se suma al seis por ciento recabado por la CSU bávara. En segundo lugar, se encuentra la formación de ultraderecha, Alternativa para Alemania (AfD), que ha logrado un 20,8 por ciento de los votos, en el que es su mejor resultado histórico. En tercer lugar se encuentra el Partido Socialdemócrata (SPD) del canciller saliente, Olaf Scholz, que ha obtenido un 16,4 por ciento de votos, tras una caída de más de nueve puntos porcentuales con respecto a los comicios celebrados en 2021.

"No podemos ceder..."

El triunfo de los conservadores y el ascenso de de la Ultraderecha han generado cierta inquietud en Alemania y el deporte tampoco es ajeno a ello. El técnico español del Bayern Leverkussen, Xabi Alonso, se ha mostrado muy contundente tras ser preguntado por ello y sus posibles consecuencias sobre la inmigración. “Estamos en una sociedad abierta. Todo el mundo tiene derecho a venir aquí, como yo lo hice. Debemos defender la democracia y no ceder ante ella", ha sentenciado.

Unas declaraciones que recuerdan a las del Kylian Mbappé en vísperas de las elecciones francesas. "Creo que estamos en un momento crucial en la historia de nuestro país. Hay que tener un sentido de prioridades. El fútbol tiene un lugar muy importante, pero sobre todo somos ciudadanos. Quiero dirigirme a todos los franceses, especialmente a los jóvenes. Los extremos están a las puertas del poder y tenemos la oportunidad de cambiar eso. Llamo a todos a votar. Sé que muchos jóvenes se dicen a sí mismos que un voto no cambiará nada, al contrario, cada voz cuenta", afirmó el delantero merengue en contra del partido de Le Pen.

Hipócrita, demagogo...

Las palabras de Xabi Alonso no han pasado desapercibidas y han provocados un aluvión de reacciones. Muchos usuarios le afean que se compare con cualquier otro inmigrante y aluden a su orígenes a la hora de mostrar su indignación con el técnico. "El típico rico que no paga las consecuencias de lo que afirma defender. Nada nuevo bajo el sol", "Tremendo acto de demagogia y de baja testosterona. Otra hipocresía más para no reflejar una problemática real que el privilegiado no va a padecer",¿Te acabas de comparar con los que vienen a delinquir o matar?, "¿Qué se puede esperar de un vasco?" o "Ya no lo quiero en el Real Madrid...", son algunos de los cientos de mensajes que han inundado "X" en segundos.