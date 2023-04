Gabriel Rufián se queda a gusto contra Bordalás, entrenador del Getafe

Con el Barcelona casi campeón de LaLiga, son los puestos de descenso los que mantienen la emoción del campeonato. Emoción y sufrimiento a tope, hasta no poder más. Y el Espanyol-Getafe de este fin de semana fue uno de esos partidos terribles, con tantas cosas en juego que es complicado mantener la calma. Lo ganó el Espanyol y la tabla de clasificación se pone al rojo vivo por abajo. El 1-0 con el que acabó el encuentro fue obra de Joselu al transformar un penalti en el minuto 38, merced a una mano de Carles Aleñá pitada a instancias del VAR. Eso situó al Espanyol con 31 puntos, igualado con el Getafe.

Ha vuelto a entrenarlo Bordalás, pero no le ha dado tiempo para cambiar casi nada. Tras el partido el técnico reconoció se llevaba una "sensación mala" por el resultado ya que el equipo, apuntó, "ha querido, pero no ha podido". Bordalás apuntó que el cuadro blanquiazul esperaba a "contragolpear" tras adelantarse en el marcador de penalti e incluso así tuvo "muchas ocasiones" para firmar el segundo. "Era un partido importantísimo entre todos equipos que están en una situación delicada. Hay que recuperar al equipo y dar la vuelta al resultado", decía. Necesita que su magia funcione cuanto antes:"Sabía que el bloque estaba en descenso y muy tocado, que venía de resultados adversos. Tengo grandes amigos aquí y se portaron muy bien conmigo. He venido a ayudar. Soy una persona agradecida y vengo a darlo todo", continuaba. Además, insistió en priorizar el siguiente encuentro y no sacar la calculadora a falta de seis jornadas para concluir la competición. "No pienso en los puntos necesarios, sino en la siguiente jornada. Hay que afrontarlo como una final que es lo que es". También se quejó del árbitro y del tiempo perdido por el Espanyol. "Se ha perdido muchísimo tiempo", dijo Bordalás. "No he entendido que sólo se añadan 6 minutos, nos ha sorprendido a todos".

El mensaje de Rufián contra Bordalás

Bordalás, en sus mejores tiempos en el Getafe, fue acusado de ser un experto en el otro fútbol, en del hacer faltas, perder tiempo, sacar beneficio de cualquier situación. Por eso, sus declaraciones han dolido en algunos sectores del Espanyol. Por ejemplo, en Gabriel Rufián, portavoz de ERC y reconocido espanyolista, que ha sido muy claro en su tuit contra Bordalás, sin necesidad de usar palabras. Le ha bastado con una imagen.

Si Bordalás se queja de perder tiempo, se toca el violín, viene a decir Gabriel Rufián, feliz por la victoria del Espanyol, como lo estaba el entrenador Luis García. Definió su encuentro como "extraordinario" y apostó por "seguir mejorando a través de esta idea". El asturiano confesó que es "un loco de esto" -en referencia al estilo del bloque- y está "convencido" de que el Espanyol "debe jugar de esta manera".

Más allá de lo futbolístico, el técnico ensalzó la entrega del equipo: "Hemos dado dos pasos adelante en cuanto a intensidad, juego, atrevimiento... En cuanto a todo. Además, la unión entre el equipo y la grada ha sido total. Hemos disfrutado de una gran victoria que podría haber sido más amplia".

En cualquier caso, Luis García apeló a la prudencia y recordó que el bloque "no ha hecho nada", en referencia a consolidar la permanencia matemática. "Hemos puesto la primera piedra para conseguir el objetivo. Le doy un extremado valor a cómo hemos ganado, el equipo lo ha merecido", apostilló.