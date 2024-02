Getafe-Real Madrid. Ancelotti termina enfadado con el árbitro y sin Tchouameni para el derbi

El Real Madrid ganó con suficiencia en Getafe, pero Ancelotti terminó el partido enfadado. No con sus jugadores, que lo hicieron todo bien para no sufrir y gastar las menos energías posibles, pero sí con las dos últimas decisiones de De Burgos Bengoechea. «Le he dicho que no era tarjeta y que sí era penalti, todo lo contrario de lo que ha hecho el árbitro y por eso me ha sacado amarilla», explicaba el técnico del Real Madrid. Se refería a un claro derribo a Brahim dentro del área, que como el chico se levantó para intentar seguir la jugada el colegiado decidió que era córner. Y se quejaba también el italiano de una amonestación a Tchouameni en la última jugada del encuentro que suponía la quinta amarilla para el francés que no va a poder estar el domingo ante el Atlético.

Es una ausencia importante porque Rüdiger se tuvo que marchar en el descanso lesionado después de un choque con Greenwood, con lo que si no se recuperara, el único central disponible para el derbi sería Nacho. «Rüdiger tiene un golpe y parece que se puede recuperar. Tenemos dos días para intentar recuperarlo, es un golpe fuerte en el muslo. Es un guerrero y es muy complicado que no llegue al partido por una pequeña molestia», confiaba Ancelotti, que de todas formas está convencido de que su plantilla puede solventar ese problema atrás. «Si no están Tchouameni ni Rüdiger (el domingo), meteremos a otro jugador que no estará tan acostumbrado a jugar ahí, pero lo hará bien».

El Real Madrid se puso líder en solitario con un doblete de Joselu, que llega a los siete goles en el torneo liguero y que llega a los doce en lo que va de temporada, porque suma tres en la Champions y metió dos en la Copa del Rey. Su equipo marca más cuando él está en el campo y ataca de manera más ordenada. «Está haciendo todo lo necesario y posible para quedarse (ahora mismo es un jugador cedido). Lo está haciendo espectacular, es una bendición tener un delantero así, con calidad, distinto a los demás, y siempre listo para ayudar al equipo desde el primer minuto. Una persona humilde y profesional serio, todos estamos encantados por él».