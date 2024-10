El Gévora va por la hazaña en “el partido de su vida”

Después de vencer en penales (4-2) en la fase preliminar de la Copa del Rey al Playas Sotavento, equipo que compite en la Tercera División RFEF, el Club Deportivo Gévora enfrentará hoy al Real Betis por la primera ronda de la competición. Este hecho ha marcado la historia del pequeño pueblo de Extremadura, que lleva por nombre el mismo que el club, debido a que sus aproximadamente 2.000 habitantes viven fervientemente las alegrías que les da su equipo en la Primera Extremeña, división en la que compite.

Más Noticias Betis Negocia la rescisión de su contrato y podría volver al Betis

"Esto es algo que no te lo esperas. Al minuto 85 íbamos perdiendo 0-1. Luego te encuentras ganando los penaltis y al día siguiente te ves en el sorteo en donde te toca con el Betis", así describió José Mateos, presidente del club, las sensaciones que vivieron al llevarse la victoria el pasado 9 de octubre. Sin embargo y ya de regreso a la realidad, afrontar la organización de un evento de tal magnitud no fue tarea fácil, primero considerando que el costo ronda los 60.000 euros.

Además, la búsqueda de estadio fue un gran inconveniente: "La ilusión nuestra siempre fue jugar en el Estadio Nuevo Vivero, nosotros somos una pedanía de Badajoz. Por eso, al terminar el sorteo contactamos con el Deportivo Badajoz y, después de una reunión, vimos que no estábamos de acuerdo con lo que nos pedían. Nosotros somos humildes pero no tontos como para perder dinero". Por esa razón y pese a que el ayuntamiento de Badajoz les dio vía libre para usar el estadio, la directiva del equipo tomó la decisión de trasladarse al Estadio Francisco de la Hera: "Con ellos todo ha sido muy fácil. El problema es que la gente se echa para atrás al tener que ir hasta allá, pero hemos dispuesto 14 autobuses", comentó Mateos.

Por su parte, Martín Fernández, entrenador del Gévora desde hace seis temporadas, vive cada partido como si fuera el último, por lo que la preparación para afrontar el encuentro contra el Betis no tiene ninguna medida en especial: "Nosotros intentamos centrarnos en nuestra realidad que es la liga y la copa de Extremadura. Preparamos los partidos en torno a eso. Lo que sí queremos con los chavales es que se abstengan, en la medida de lo posible, del partido del Betis porque nos interesa centrarnos en la liga y seguir ganando para poder tener otra oportunidad como esta".

Juan María Álvarez Antonio (Juanma) tiene 28 años, es el capitán del equipo y llegó al Gévora hace 10. Él se enteró de que su rival sería el Betis cuando estaba trabajando en el Mercadona: "Me lo ha comentado un compañero. Me dijo que ya había salido el sorteo y que nos había tocado el Betis. Lo único que pude decir fue «hostia, no me jodas», es una pasada, es algo que no te lo crees porque es enfrentar a ídolos, futbolistas que llevo viendo toda la vida, pero principalmente me da muchísima ilusión".

Juanma, el capitán del Club Deportivo Gévora. @CdGevora

Pese a que es un club humilde, en el que solo el cuerpo técnico devenga un salario, esta es una oportunidad más para demostrar los buenos resultados que han acompañado a la administración actual, dirigida por Mateos: "Cuando llegué hace 9 años había dos equipos de cantera y hoy hay 20. Pasamos de tener de 15 a 20 niños a tener 300. Nuestros ingresos provienen de los patrocinadores, en los equipos de cantera vendemos algunos alimentos y partido tras partido nos vamos costeando".

Con un plantel que en su mayoría proviene de Badajoz y con muchos jugadores que son formados en la cantera, en donde hasta los directivos "tienen sus trabajos y sus vidas, vienen es a entretenerse y a desconectarse de la rutina", el Gévora se prepara para afrontar un reto sin precedentes y, al final, todos en el club coinciden con que: "Es el partido histórico de nuestra vida, un sueño inolvidable".