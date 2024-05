El gran milagro de José Luis Mendilibar

José Luis Mendilibar solo sabe levantar grandes trofeos. Pues bien, el técnico español ganó este miércoles la UEFA Conference League a la Fiorentina para lograr que el Olympiacos saliese campeón. Esta gesta recuerda y mucho a la que ya hizo la anterior campaña con el Sevilla, pero aquí tiene la particularidad de que este es el primer título europeo del equipo griego.

El Sevilla no dudó en felicitar a su extécnico, aunque la polémica estuviese servida puesto que muchos aficionados comentaron que el club hispalense le despidió. "Inútiles... si le habéis echado y ahora con estas". "No entiendo la poca paciencia que tuvisteis". "De verdad que esto no es normal". "Directiva dimisión... Grande Mendilibar". Fueron algunos de los mensajes más destacados.

“Ha costado mucho que llegaran estos éxitos. Hasta ahora hemos peleado por otras cosas. Esto tan grande ha venido ahora, así que bienvenido. Me acuerdo de la familia, que es la que peor lo pasa y más sufre. Después, de la afición, que nos sigue y nos da una fuerza tremenda. Luego, del club, que tiene el Centenario el próximo año y le va a venir muy bien; y por último, de nosotros, del cuerpo técnico, que en cuatro mes hemos estado peleando duro por llegar hasta aquí", aseguró el entrenador.

“Parece que nos íbamos a los penaltis y en una jugada hemos logrado ganar. Dentro de unos años me acordaré de esto y me llevaré las manos a la cabeza. Tengo un año más de contrato y eso no se mueve. Vamos a celebrar y a estar tranquilos. Valverde me ha deseado suerte, él es muy querido aquí... Ahora yo igual le empato", dijo Mendilibar.

Mendilibar siempre fue un técnico muy querido y la prueba de ello es que, independientemente del equipo donde haya estado, siempre salió bien con la afición e incluso en los momentos más complicados.