Hannah Schmitz, la mujer que “destrozó” a los McLaren en Qatar

El Mundial de Fórmula 1 se prepara para volver a vivir uno de los finales más emocionantes de los últimos años. Desde 2010 no se produce una circunstancia como la de ahora: tres pilotos optarán al título en la carrera final, que se disputará en Abu Dabi el próximo domingo. Y es que, tras la carrera de Qatar que venció Verstappen por delante de Piastri y con Norris en cuarto lugar, el Mundial lo puede conquistar cualquiera de los tres, aunque el inglés todavía tiene cierta ventaja.

¿Qué pasó en Qatar para que Verstappen ganara?

La clave de la carrera estuvo en la vuelta número siete. Se produjo un accidente y la prueba se neutralizó con la salida a pista del coche de seguridad. En ese momento, los estrategas de los equipos analizaban miles de opciones, y todo eso en cuestión de segundos. ¿Era mejor entrar y cambiar neumáticos o seguir en pista? La presión era tremenda. En McLaren decidieron seguir. Verstappen hizo lo contrario. Cambió ruedas y, al final del Gran Premio, se demostró que era la mejor táctica. Todos los demás siguieron a Red Bull y la decisión de su jefa de estrategia, Hannah Schmitz. Con su elección, Verstappen pudo ganar la carrera y llegar a Abu Dabi “vivo”. Fue cuestión de segundos.

Hanna Schmitz, jefa de estrategia de Red Bull Racing IG

Hannah Schmitz (Inglaterra, 40 años), jefa de estrategia de Red Bull, es la persona que dirige a todo un equipo de matemáticos e ingenieros que realizan en cada carrera miles de cálculos y estimaciones tácticas, ayudados por complejos softwares que ofrecen múltiples soluciones… aunque la decisión final la toma solo una persona. Schmitz estudió en la Universidad de Cambridge Ingeniería Mecánica y, a finales de 2009, entró como estudiante en prácticas en Red Bull Racing para realizar labores de modelado de piezas. Dentro de la escudería pronto detectaron el potencial de su prodigioso cerebro y fue ascendida rápidamente a la estructura de estrategias. Su capacidad para analizar los datos recogidos durante todo el fin de semana y su “arte” para improvisar teniendo en cuenta toda esa información no pasó inadvertido para sus responsables. El domingo, una decisión suya sirvió para que Verstappen se acerque a su quinto título. El domingo pasado se mereció el honor de representar al equipo en la ceremonia del podio.